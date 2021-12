Nogometaši Hajduka Marko Livaja i Danijel Subašić novčano su kažnjeni zbog povrede Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika.

"Marku Livaji izrečena je novčana kazna u iznosu od 35.000 kuna na temelju članka 84 Disciplinskog pravilnika zbog pjevanja pjesama s neprihvatljivim sadržajem na dočeku momčadi HNK Hajduk po povratku s prvenstvene utakmice protiv GNK Dinamo, a potom i u nepoznatom zatvorenom prostoru, što je dokumentirano video snimkama. Prilikom odmjeravanja kazne, disciplinski sudac je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir ispriku koju je Marko Livaja naveo u svom očitovanju.

Danijelu Subašiću izrečena je novčana kazna u iznosu od 20.000 kuna na temelju članka 84 Disciplinskog pravilnika zbog pjevanja pjesama s neprihvatljivim sadržajem u nepoznatom zatvorenom prostoru, što je dokumentirano video snimkama. Prilikom odmjeravanja kazne, disciplinski sudac je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir ispriku koju je Danijel Subašić naveo u svom očitovanju", stoji u odluci Disciplinskog suca Prve HNL Alana Klakočera.

Ponove li slučaj neće biti milosti

Ovom odlukom navijači Hajduka, ali i sami igrači i svi u klubu mogu biti zadovoljni. Naime, lako su mogli ostati bez najboljeg igrača ostati na šest utakmica. Tolika je naime propisana kazna prema Članku 84. Disciplinskog pravilnika po kojem su igrači kažnjeni. Sad su imali sreća, ali ako ponove nešto slično teško će ovako dobro proći.

Članak 84. Disciplinskog pravilnika kaže:

1) Nogometni djelatnici na koje se odnosi Kodeks o ponašanju nogometnih djelatnika koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi

prekršaj opisan u ovom Pravilniku kaznit će se:

- igrač - novčanom kaznom ili zabranom igranja do šest utakmica

- djelatnik - novčanom kaznom ili zabranom obavljanja funkcije do šest mjeseci

2) U ponovljenom ili težem slučaju bit će kažnjen:

- igrač - od tri mjeseca do dvije godine dana zabrane igranja ili zabranom igranja na četiri do dvanaest utakmica,

- djelatnik - od tri mjeseca do dvije godine dana zabrane obavljanja funkcija ili isključenjem iz nogometne organizacije.