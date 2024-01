Brojni navijači hrvatske nogometne reprezentacije ostat će zakinuti za gledanje svojih ljubimaca uživo na stadionima u Njemačkoj ovog ljeta kada će se održavati Europsko prvenstvo. UEFA je u četvrtak 25. siječnja objavila rezultate ''lutrije'' kojom su odlučeni sretni dobitnici vrijednih papirića koji osiguravaju ulazak na tribine na europskoj nogometnoj smotri.

Tijekom prosinca navijači su mogli prijaviti za koju utakmicu i koliko ulaznica (maksimalno četiri) žele kupiti, a svaka reprezentacija koja nastupa u grupnoj fazi ima pravo na 10 tisuća karata po utakmici.

Cijene ulaznica podijeljene su u pet kategorija: Fans First ona je najjeftinija i košta 30 eura, dok je najskuplja Prime seats i za nju je potrebno izdvojiti 400 eura.

Navijači iz Fans First kategorije svoja će mjesta na stadionima imati iza gola, dok su Prime seats centralno raspoređena mjesta.

UEFA je dala do znanja kako će zaključno sa 31. siječnja objaviti dobitnike koji će moći kupiti ulaznice, a objavom rezultata više je navijača ostalo nesretno i razočarano, nego što ih u ovom trenutku može slaviti jer su izvučeni u ''lutriji''.

Otpočetka je bilo jasno kako će Hrvati pohrliti na stranice UEFA-e ne bi li se barem imalo nadali kako će upravo oni biti izvučeni, a Nijemci su kasnije objavili kako je Hrvatska u samom vrhu prema potražnji ulaznica za Europsko prvenstvo.

Ono što nikako ne ide u prilog navijačima Vatrenih je činjenica da je za njih osigurano tek 10 tisuća ulaznica po utakmici, iako je na primjer, kapacitet Olimpijskog stadiona u Berlinu gotovo 75 tisuća mjesta, a upravo na njemu Vatreni otvaraju Euro protiv Španjolske.

HNS dodatno otežao situaciju

Ipak, od tih 10.000 ulaznica, Hrvati su se zapravo natjecali za 7.500 vrijednih papirića.

''Tako će za svaku utakmicu u grupnoj fazi, 500 navijača s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina na svoj e-mail dobiti informacije o mogućnosti izravne kupnje do dvije ulaznice preko Uefinog portala za ulaznice, pored ždrijeba. Također, 500 ulaznica za svaku utakmicu grupne faze bit će namijenjeno klupskim navijačkim udrugama, koje će na isti način na svoj e-mail dobiti informacije o mogućnosti izravne kupnje ulaznica'', objavio je HNS, a još tisuću ulaznica (10%) bilo je moguće kupiti samo izravno putem HNS-a, u sklopu ''Nogometne obitelji''.

Tako je dakle, UEFA navijače stavila u drugi plan, a zatim je još HNS od tog dijela i sebi uzeo dio kolača. Više ulaznica tako ide za ''Nogometnu obitelj'', nego za navijačke skupine hrvatskih klubova, te jednak broj ulaznica kao i za one najvjernije.

Crno tržište odmah se aktiviralo

Nije trebalo dugo da krenu jadanja i negodovanja putem interneta, a samim tim postalo je jasno - kreće lov na one najželjnije odlaska u Njemačku! A način za to je jednostavan - preprodaja ulaznica na crnom tržištu.

Na Njuškalu su već objavljeni brojni oglasi u kojima su oni ''sretnici'' izvučeni na ''lutriji'' odlučili tu sreću i unovčiti. Tako se za Fans First ulaznice plaćene po 30 eura, ekipa besramno odlučila postaviti cijenu i do dvadeseterostruko većoj od one koju je postavila UEFA.

''Blagonaklon'' je jedan gospodin koji ulaznice plaćene 30 eura prodaje po diskontnoj cijeni od samo 400 eura!

Jedan je Zadranin imao više sreće, pa je po četiri ulaznice dobio za sve tri utakmice u skupini. On je s druge strane čovjek koji ne popušta, stoga je svoju ulaznicu od 30 eura umnožio sa 20 i došao do vrtoglavih 600 eura po ulaznici.

Jednostavnim matematičkim zbrajanjem i množenjem dolazimo do rješenja: Ulaznice je platio 360 eura, a na njima kani zaraditi ogromnih 7.200 eura! Nije loše, znamo.

Već postoji na desetine sličnih oglasa gdje ulaznice najniže kategorije u preprodaji na crnom tržištu dosežu cijenu skuplju čak i od one najluksuznije, najcjenjenije prema naputku UEFA-e.

Podsjećamo, prije samih prijava za ''lutriju'' ulaznice se moglo kupiti i prije ždrijeba prvenstva. Međutim, tada nitko nije mogao znati u kojoj će skupini igrati i na kojem stadionu njihova voljena reprezentacija, a prema svemu sudeći naknadne izravne prodaje neće biti.

Ali, bit će prodaje neiskorištenih ulaznica. Naprimjer, oni koji su izvučeni u ''lutriji'', a do 31. siječnja ne plate ulaznice, ostat će bez istih. Tako će te neiskorištene ulaznice ponovno ići u bubanj i dodijeliti se nekom drugom. Ipak, ne vjerujemo da će doći do puno takvih slučajeva, barem ne što se hrvatske reprezentacije tiče.

UEFA i HNS još jednom su pogodovali svima, osim pravim navijačima.

Napete i atraktivne utakmice Europskog prvenstva gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.