Zadovoljan sam zbog pristupa i ozbiljnosti, nije bilo bajno, ali nismo ni očekivali laganu utakmicu, rekao je Igor Bišćan, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine koja je u pripremnom susretu u Varaždinu odigrala 0-0 protiv Izraela.

„Bila je to prava provjera protiv čvrstog suparnika. Bilo je prilika za obje momčadi i moglo je otići na obje strane. Vidjelo se da imamo dosta igrača koji nemaju kontinuitet u klubovima i pravu formu, nedostajalo je malo svježine i individualne kvalitete, ali nadamo se da ćemo do lipnja i Europskog prvenstva biti u boljoj situaciji. Mogu biti zadovoljan pristupom i ozbiljnošću. Očekivao sam više po pitanju kontrole igre i nametanja, no nije bilo jednostavno. Potvrdilo se da i neki suparnici koji ne zvuče atraktivno igraju dobro, takvi će biti Rumunjska i Ukrajina na Euru", rekao je izbornik Bišćan o prvom pripremnom susretu u ovom razdoblju.

Slijedi gostovanje u Londonu kod Engleske U21, a ta se utakmica igra 28. ožujka.

"Engleska je ponajbolja mlada reprezentacija i morat ćemo se više orijentirati na defenzivni blok, što nas vjerojatno čeka i protiv Španjolske na Euru, a nadamo se i u drugom krugu Europskog prvenstva. Bit će to odlično iskustvo, da dečki vide koja je to razina, igrati protiv najboljih u Europi".