Southampton je objavio da je Mislav Oršić njihovo prvo siječanjsko pojačanje te je potpisao ugovor na dvije i pol godine. U novom klubu čeka ga još jedan Hrvat - branič Duje Ćaleta - Car.

Iza Oršića su sjajne četiri i pol godine u dresu Dinama gdje je u 216 nastupa zabio 91 gol i upisao 40 asistencija, te osvojio ukupno sedam trofeja.

"Miljenik navijača Dinama, najbolji strijelac u povijesti Dinamovih nastupa u europskim natjecanjima, njegovo veličanstvo Mislav Oršić, završio je svoj maksimirski mandat i karijeru nastavlja upravo u – Engleskoj. Od ovoga će proljeća 'marširati' otočkim travnjacima uz taktove popularne pjesme 'When the Saints Go Marching In' - upravo je to himna njegova novog kluba, Southamptona. Mislav je u petak 6. siječnja potpisao ugovor s engleskim prvoligašem. Maksimirski fantasista, brzanac i strijelac, junak brojnih bajkovitih zagrebačkih nogometnih priča, naš topnik i 'masterclass' samo je u ove četiri i pol sezone ispisao zlatnu klupsku povijest. U najdražem je dresu, s popularnim brojem 99 na leđima, odigrao 216 službenih utakmica, postigao 91 pogodak i osvojio ukupno sedam trofeja. Mislave, od srca hvala na dojmljivim potezima, pogocima, asistencijama, nogometu vica, čarolije i atrakcije, na brojnim trofejima, velikim rezultatima, efektnim izvedbama, hvala ti što si pisao veliku Dinamovu povijest i stvarao za sve nas trenutke za uživanje. Sretno u nastavku karijere", oprostio se Dinamo od Oršića.

Sada već bivši igrač Plavih preko službenih stranica kluba osvrnuo se na posljednje četiri i pol godine u Maksimiru.

"Ovim putem htio bih se osvrnuti na period koji sam proveo u Dinamu. Pamtit ću svaki trenutak koji sam doživio u ovih četiri i pol godine. Današnji je dan iznimno težak za mene, iako vjerujem da svi razumiju odluku koju sam donio", započeo je Oršić pa nastavio:

"Otvorio mi se put u englesku prvu ligu u kojoj sam oduvijek sanjao igrati i mislim da je za svakog hrvatskog nogometaša odlazak u neki klub Lige petice, a posebno u Englesku, velika prilika i privilegij. Zahvalio bih ovim putem upravi kluba na razumijevanju i susretljivosti koju su pokazali jer znaju da je moja velika želja oduvijek bila napraviti iskorak prema engleskoj ligi. S profesionalne strane veseli me prelazak u Southampton, svi novi izazovi koji su ispred mene i sigurno da ću za novi klub davati sve od sebe u svakom trenutku na terenu. Ipak, s emotivne strane i s one životne strane, danas se rastajem od svog Dinama i nije mi nimalo lako."

"Odlazim baš onako iskreno i nemjerljivo ponosan i sretan što sam bio dio kluba i momčadi Dinama, što sam imao toliku podršku navijača i što sam ostvario najljepše i iznimno vrijedne i posebne trenutke u karijeri i životu. Ja sam živio svoj san. Svojim suigračima, treneru Čačiću i cijelom stožeru želim da ponosno obrane naslov prvaka, vjerujem da će momčad osvojiti i hrvatski kup, i da je pred Dinamom još puno velikih uspjeha. Siguran sam u to. Neću biti s vama, ali bit ću mislima uz vas u svakoj utakmici."

"Navijačima Dinama želim od srca zahvaliti na podršci i nevjerojatnim osjećajima koje sam zbog njih imao priliku doživjeti kroz sve ove godine u apsolutno svakom trenutku. Ne postoje riječi kojima mogu opisati koliko sam zahvalan na toj posebnoj vezi koju smo stvorili, na ogromnoj podršci i posebnim emocijama. Hvala što ste prepoznali da dajem cijelog sebe za Dinamo, naša obostrana ljubav trajat će i dalje, ostajete svi u mom srcu zauvijek", zaključio je novi igrač Southamptona.