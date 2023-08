Sergej Jakirović novi je glavni trener Dinama, objavio je u ponedjeljak zagrebački klub na svojim službenim stranicama i na taj način potresao hrvatsku nogometnu scenu.

Na Rujevici su šokirani, o čemu je govorio i predsjednik Damir Mišković danas za Radio Rijeku: "Nismo bili spremni za novog trenera, o tome nismo razmišljali. Radimo na tome, gledamo i vidjet ćemo kamo ćemo doći. U međuvremenu naša legenda Radomir Đalović i Darko Raić-Sudar vodit će klub u Francuskoj. Đalović je smatrao da mu je Rijeka previše dala, nije gledao na novce i na tome mu čestitam. Napravio je potez koji svaki navijač mora poštivati zauvijek", rekao je i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo mogli ni sanjati da će se ovo dogoditi. Od one male turbulencije u Sloveniji dogovoreno je da ostajemo zajedno. Nisam uopće razmišljao o drugim stvarima. Ne mogu utjecati na ono što se događa u Dinamu, a ovo nismo mogli misliti da je moguće", nastavio je pa dodao:

"Atmosfera u gradu je fantastična, napravio je to trener, ali ne samo on. Nego i igrači. Prvi put u povijesti Rijeke imamo preko deset i pol tisuća članova, pet tisuća pretplata, a to ne radi jedan čovjek - to je cjelokupna Rijeka koja stoji iza Rijeke. Na nama je da prebrodimo krize, a na dečkima da se nastave boriti."

Na komentar voditelja kako je Dinamo napunio blagajnu rijeke, Mišković je odgovorio: "Što se mene tiče, mogu novce i zadržati. Nećemo krepat ni molat.Ne treba u Rijeci biti nitko tko to ne želi. Da pojednostavim, svaki trener ima ugovor i otkazni rok koji mora odraditi ili ga platiti. Nije stvar u novcu, nevažno je hoćemo li dobiti 100, 200, 300 ili 500, stvar je u principu. Sve ok, svatko ide na bolju plaću, ali način na koji je to napravljeno… Dva dana prije utakmice, to me razljutilo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.