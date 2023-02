Preminuo je Miroslav Ćiro Blažević, osvajač brončane medalje s hrvatskom nogometnom reprezentacijom 1998. godine. Njegova životna priča uistinu je jedinstvena u svijetu nogometa.

Rođen u Travniku 1935. godine, Miroslav Blažević živio je u mlađoj dobi u skromnim uvjetima. Njegovi roditelji imali su, uz njega, još petero djece. Njegova sestra Angelina umrla je kad je imala samo četiri mjeseca, a jedan od braće, Ivica, također je preminuo kad je imao samo godinu dana. Dvojica braće - Anto i Josip - ubijeni su u Drugom svjetskom ratu, a sestra Jozefina postala je glumica i preselila se u Zagreb.

Nadimak dobio po lutki

Ćiro se nogometom počeo baviti još od mladih dana. Pamtimo ga kao prosječnog igrača koji je tek nekoliko sezona proveo u ozbiljnim klubovima. Bio je igrač zagrebačkog Dinama, HNK Rijeke, FK Sarajeva i Lokomotive Zagreb.

Nadimak "Ćiro" dobio je još kao mali, na dječjoj predstavi u kojoj je glavni lik bio lutak Ćiro, koji je imao sličnu govornu manu kao i on. Njegovoj se majci nije to sviđalo i molila je da ga nitko ne zove Ćiro pa su ga nekako počeli zvati "Blaž", pogotovo kad se preselio u Zagreb. No onda su ga tamo prepoznali neki njegovi znanci iz Travnika, opet ga počeli zvati Ćiro i tako je nadimak ostao.

Ubrzo nakon završetka igračke karijere posvećuje se trenerskom poslu. Trenersku karijeru počinje u manjim švicarskim klubovima, a kasnije postaje izbornik reprezentacije Švicarske. 1979. godine vraća se u Hrvatsku gdje trenira najprije Rijeku, a zatim Dinamo Zagreb s kojim osvaja Prvenstvo Jugoslavije i Kup Maršala Tita.

U pohodu na svjetsku broncu

Nakon političkih sukoba primoran je napustiti Dinamo, a nakon treniranja PAOK-a i još nekoliko klubova, vraća se u svoj Dinamo 1993. godine i osvaja prvenstvo i dogodine kup s "Modrima". 1994. godine postaje izbornikom reprezentacije Hrvatske koja tek stupa na međunarodnu nogometnu scenu.

Na Europskom prvenstvu 1996. prolazi u drugi krug, ali ispada od jake Njemačke u vrlo kontroverznoj utakmici. U Francuskoj 1998. Ćiro doživljava svoj najveći uspjeh u karijeri. S talentiranom momčadi Hrvatske koju su između ostalih činili Šuker, Boban, Prosinečki, Bilić i Jarni uzima brončanu medalju na svjetskom prvenstvu. Nakon tog uspjeha, Ćirina karijera lagano ulazi u silaznu putanju. Nakon ostavke na mjesto izbornika Hrvatske, 2001. godine postaje izbornik Irana.

Posvađao se s Mamićem

Nakon tog neuspjeha, vraća se u Hrvatsku gdje spašava Osijek od ispadanja iz lige. Vraća se ponovno u Dinamo s kojim osvaja još jedan naslov, ali zbog svađe s tadašnjim izvršnim dopredsjednikom Zdravkom Mamićem, napušta klub.

Trenira Varteks, Hajduk, a nakon neuspjeha s Hajdukom odlazi u Švicarsku. Nakon ispadanja njegovog Xamaxa iz lige vraća se u NK Zagreb. 2008. postaje izbornikom reprezentacije BiH s kojom mu za dlaku promiče Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

Nakon izleta u Kinu i ponovnog povratka u NK Zagreb, Ćiro postaje trener Tuzlanske Slobode s kojom se s rekordnim brojem bodova kvalificira u elitno natjecanje u Bosni i Hercegovini. Posljednji angažman bio mu je krajem 2014. godine i početkom 2015. u NK Zadru, gdje je na klupi proveo 14 utakmica, no nije ostvario neke zavidne rezultate.