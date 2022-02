Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius osvrnuo se na prijelazni rok te je prokomentirao priču oko dolaska Ivana Perišića, ali i otkrio da je klub imao ponudu za Marka Livaju.

"Lovrić u Osijeku? Jako ga dobro poznajem i sretan sam zbog njega jer mu je taj iskorak u karijeri trebao. To je na kraju ispao Osijek, ali mogao biti i neki drugi klub. Nikad nisam s Goricom pričao o njemu”, rekao je Nikoličius, javlja Dalmatinski portal te se osvrnuo na ponude za svoj igrače.

“Kako je predsjednik Lukša Jakobušić jednom ranije rekao: 'Ne prodajemo budućnost za sigurnost'. Nije problem sad prodati. Imamo puno upita, ali vjerujemo u našu momčad. Imali smo zadnjeg dana prijelaznog roka ponudu za Jana Mlakara, ali ne želimo u važnom periodu za Hajduk prodati igrača koji nam treba. Također smo imali ponude od 7 i 8 milijuna eura za Marka Livaju, ali nismo željeli ni početi s razgovorima o tome. Od kojih klubova? Reći ću samo iz Lige petice, ali i s drugog kontinenta. No, kod Marka je to bilo jednostavno - nije želio ni čuti. Nevjerojatno kakav je to vrhunski igrač i osoba”, otkrio je.

Perišić?

“Jedina istina je da s Perišićem nemamo komunikaciju. Nemam na to nešto više za dodati”, dodao je

Poručio je i kako je kvaliteta Hajdukova kadra jednaka Dinamovoj.

“Trenutno nemamo lošu poziciju u momčadi”, poručio je.