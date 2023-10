Osijek se ponovno nalazi na novom početku, predsjednik Ferenc Sakalj je potvrdio da žele za trenera dovesti Zorana Zekića.

Mile Škorić je od prošlog tjedna postao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s kineskim Cangzhou Mighty Lionsima koji ga nisu redovno plaćali, što nije prvi takav slučaj kada se posluje s Kinezima u nogometnom svijetu.

Kako javlja Tportal, Škorića bi mogao kao slobodnog igrača dovesti Dinamo koji ima probleme u obrani. Mjesto desnog stopera je bilo zauzeto za Boška Šutala, koji se nije vratio od ozljede kako se očekivalo, nije u formi, a Maxime Bernauer prema mnogima nije pojačanje za Dinamo...

“Osijek je uvijek opcija. To je moj klub i moj grad koji uvijek ima poseban status u odnosu na sve druge. No, ne bih sada išao dalje od toga jer zaista nisam imao nikakav kontakt osim s navijačima koji su mi se javili i zvali me da se vratim", rekao je Mile za Germanijak.

Nekadašnji kapetan bi mogao riješiti probleme u obrani, ali i one u svlačionici kao igrač kojeg se jako cijeni i poštuje. Tako bi ostvario svoj cilj i san da zaigra na Opus Areni, što nije uspio, a što će na kraju odlučiti nejasno je...

