VELIKA FEŠTA / Milano noćas nije spavao: Tisuće slavile ispred najimpresivnije građevine u gradu

Nogometaši milanskog Intera i teoretski su osigurali svoj 20. naslov prvaka Italije pet kola prije kraja nakon što su u dvoboju 33. kola u ulozi gosta svladali gradskog rivala i najbližeg pratitelja Milan sa 2-1 (1-0). Inter je poveo u 18. minuti kada je Acerbi bio najviši u skoku nakon udarca iz kuta i glavom zatresao suparničku mrežu. Na 2-0 povisio je Thuram početkom nastavka, on je u 49. minuti prizemnim udarcem s vrha kaznenog prostora u bliži kut uhvatio Maignana na krivoj nozi. Nadu Milanu vratio je Tomori koji se u 80. minuti najbolje snašao u gužvi pred golom te jedan odbijanac od vratnice poslao iza leđa Sommera. Inter je ovom pobjedom stigao do 86 bodova, odnosno nedostižnih 17 više od drugog Milana. Fešta Nerazzurra nakon dvoboja preselila se na Piazzu Duomo ispred milanske katedrale, gdje su igrači s navijačima slavili do dugo u noć.