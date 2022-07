Milan je nakon dugo vremena prošle sezone došao do naslova prvaka Italije. Velikan europskog nogometa dugo je čekao na veliki trofej, a sada gada je došao do njega, želi se vratiti u sami vrh. Kako bi ponovno bili konkurentni u Italiji, ali i Europi, morao ju dovesti nova pojačanja.

Gotovo cijelo ljeto priča se o njihovom interesu za Charlesom De Ketelaereom, belgijskim veznjakom koji igra za Club Brugge. Klubovi se nikako nisu mogli dogovoriti oko odštete, ali sada se čini kako je mladi 23-godišnjak sve bliže Milanu.

Dolazak mladog De Ketelaerea komentirao je legendarni igrač Milana, Demetrio Albertini.

'Boban je bio izvanserijski'

"Pioli koristi formaciju 4-2-3-1, u kojoj De Ketelaere može pokrivati nekoliko pozicija, a prije svega onu playmakera. Ima šampionski potencijal te iako je mlad ima puno iskustva. Tek su mu 23 godine, a već je igrao Ligu prvaka u 16 navrata", počeo je.

"Za njega je sjajno što Pioli voli razvijati mlade igrače, pa vidite što je napravio s Tonalijem, Leaom, Hernandezom i Kessijem. Kod De Ketelaerea mi se sviđa što ima potencijal doći na razinu De Bruynea i Kroosa, zna se prilagoditi momčadi i pokriva mnoge dijelove terena", veli.

"To su ideali veznjaka modernog nogometa, u moje vrijeme takav je bio Zvonimir Boban. Malo tko je mogao izvesti ono što je radio Zvone. Bio je moderan igrač izvanserijskih kvaliteta, zbog kojih je mogao igrati na najvišoj razini i na centru, krilu, iza napadača… De Ketelaere je raznovrstan i polivalentan kao on, iako puno drugačiji igrač. Zvone mu je utabao put, on neka samo nastavi", zaključio je.

De Ketelaere je za Brugge odigrao 120 utakmica, a pritom je postigao 25 pogodaka i podijelio 20 asistencija.