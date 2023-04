Topnici će nakon 3 uzastopna neriješena rezultata tražiti pobjedu na najtežem gostovanju u Premier ligi, Manchester City biti će njihov domaćin na Etihadu. Mikel Arteta pokušava na sve načine motivirati svoje igrače i uvjeren je da sve mora biti savršeno kako bi se plan ostvario.

''Nisam vidio da se moji igrači plaše ovog izazova, ali ako ih vidim ubit ću ih jer to nikako ne želim'', riječi su španjolskog stručnjaka ekipe iz sjevernog Londona. Također, izjavio je da to što cijelu sezonu idu bok uz bok sa Cityjem super stvar, ali da to nije dovoljno i ako žele biti prvaci moraju otići još korak ispred Građana.

S druge strane, nekadašnji učitelj i dokazani stručnjak, Pep Guardiola smiruje tenzije i svoje igrače: ''Dobar je znak kad su malo nervozni. Znam da je to normalno, bilo bi problematično da se tako ne osjećaju. Anksioznost i strah dio su naših života, ne moramo biti savršeni''.

Problem Arsenalu može predstavljati izostanak stopera Salibe, a upitan je i Granit Xhaka, dok se kod Građana od ozljede oporavio Phil Foden, no upitno je koliko on može pridonijeti u stanju u kakvom je trenutno.

Mikel Arteta ima negativan skor protiv momčadi Pepa Guardiole otkako je postao trener Arsenala, ali danas je sasvim drukčija utakmica, velikih uloga i sve osim pobjede Arsenala bio bi veliki korak ka naslovu Cityja, stoga je za očekivati da će Topnici dati svoj maksimum kako bi situaciju oko naslova prvaka i nakon današnjeg dana držali u svojim rukama.