MIJATOVIĆEVA PORUKA SVIMA: ‘Samo je jedan kandidat za Ballon d’Or – Luka Modrić’

Nagrada najboljem bit će uručena 3. prosinca

Gostujući u El Largueru, najslušanijem španjolskom noćnom sportskom programu radijskih postaja, proslavljeni bivši Realov napadač Predrag Mijatović govorio je o mnogim nogometnim temama, a tako i o mogućem dobitniku prestižne nagrade Ballon d’Or. Nekoć sjajni navalni igrač uopće pritom ne dvoji kome bi ona trebala pripasti.

Mijatovic. "Solo hay un candidato para el Balón de Oro: Luka Modric" https://t.co/O3LNiBqNfS pic.twitter.com/BJyycQeWdf — El Larguero (@ellarguero) November 22, 2018

‘Luka ima najveće šanse’

“Samo je jedan kandidat za Ballon d’Or: Luka Modrić. Mislim da će osvojiti tu nagardu, bio je najbolji igrač Svjetskog prvenstva i dobitnik je FIFA-ine nagrade The Best. Pričekajmo pa ćemo vidjeti što će se dogoditi, no mislim da je ona rezervirana za Luku. Mislim da ima najveće šanse za njeno osvajanje”, jasan je bio igrač čiji je pogodak donio Realu naslov u Ligi prvaka u sezoni 1997/98.

Hoće li tako i biti znat će se 3. prosinca za kada je zakazana dodjela priznanja za najboljeg na svijetu.