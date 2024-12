Mijatović objavio šokantne vijesti: 'Partizan duguje 53 milijuna eura'

Partizan je posljednjih mjeseci u središtu pozornosti zbog otkrivanja šokantnih detalja o teškoj financijskoj situaciji u kojoj se klub našao. Novo vodstvo, predvođeno Rasimom Ljajićem i Predragom Mijatovićem, preuzelo je klub prije dva mjeseca nakon odlaska Miloša Vazure i Milorada Vučelića, čija je uprava ostavila klub s ozbiljnim dugovanjima. Mijatović je sada u javnost iznio informaciju o nagomilanim dugovima beogradskog kluba, a riječ je o čak 53 milijuna eura.

"Ukupno dugovanje NK Partizana je 53.128.000 eura u ovom trenutku. To je ono što smo u ova tri mjeseca prikupili podataka, detaljno, precizno, jer je to naša dužnost, da budemo precizni i konkretni. Smatramo da javnost i navijači trebaju znati što se dešava u njihovoj kući. Od tih 53.128.000 eura, ukupno dugovanje prema domaćim i inozemnim klubovima je 7.250.000 eura. Domaćim klubovima se duguje 1.883.187 eura", rekao je Mijatović i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Idemo dalje, ukupno dugovanje prema igračima, trenerima i stručnjacima u sportu do 31.12. 2024. godine iznosi 10.227.000 eura. Od toga bivšim igračima, trenerima i stručnjacima u sportu se duguje 4.684.057 eura. Aktivnim igračima, trenerima i stručnjacima u sportu se duguje 5.542.943 eura. Ukupno dugovanje na osnovu poreznih obaveza do 31.12.2024. iznosi 22.487.000 eura. Tek smo došli na 60 posto našeg dugovanja.''

Situacija je ozbiljna

Mijatović se odlučio na maksimalnu transparentnost:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Moram biti precizan i možda vam malo dosađujem, ali imamo i obavezu, odgovornost i potrebu da to objavimo jer hoćemo biti precizniji, želimo da javnost i naši navijači znaju sve što se događa. Ponovimo, ukupno dugovanje na osnovu poreza iznosi 22.487.000 eura. Idemo dalje, dugovanje prema agentima igrača, što je škakljiva tema pošto se stalno spominju te stvari, u ovom trenutku iznosi 4.915.343 eura.

Dugovanja po ostalim osnovama, krediti, dobavljači, ostale obaveze je 6.800.000 eura. I još ostale obaveze po osnovu revidiranja, odloženih poreznih obaveza je 1.472.000 eura. Sveukupno, kako sam i rekao, je 53.128.000 eura. To je na današnji dan naše dugovanje i to je pouzdano, točno, precizno i ne ostavlja prostora bilo kakvim spekulacijama i nagađanjima."

Ističe kako će do kraja godine dug biti smanjen ukupno za 3,8 milijuna eura.

Osim navedenih dugovanja, Mijatović je otkrio i brojne štetne ugovore koje će igračima biti potrebno ispoštovati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"25 igrača ima postotak od vlastite prodaje. Ovo mi je nelogično i nenormalno. Ovo nikad nisam vidio. FIFA nije to zabranila. Postoci se kreću od 10 do 20 posto neto. Partizan čak i porez treba platiti na to. Je li normalno da igrač dobije tako nešto od svoje osobne prodaje? Meni kao odgovornoj osobi apsolutno nije. Meni je ovo skandalozno iako FIFA to nije zabranila. Dok sam ja ovdje, a želim biti dugi niz godina, ovoga više neće biti. Ovo je poruka svima. Ne znam kako ste navikli raditi, ali ovo više nećete. To vam obećavam, pa makar igrali s kadetima i pionirima. Partizan od danas neće dozvoliti da bilo koji igrač dođe u Partizan i da ima bilo kakav postotak od bilo kakve prodaje.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa