Mierez se emotivno oprostio od navijača: 'Ako mi Bog jednog dana dopusti, vratit ću se'

Prošlog je tjedna vijest o odlasku Ramona Miereza iz Osijeka u Al Jaziru sve iznenadila. Osječki golgeter brzo je napustio Opus Arenu i zaputio se u svoj novi klub u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Osijek je dobio 3 milijuna eura, što je manje od navodne ponude Dinama, te su u klubu zasigurno nezadovoljni jer su izgubili igrača koji je u četiri godine u 152 nastupa 63 puta zabio i asistirao 14 puta.

Argentinac se oglasio porukom na društvenim mrežama: "Jednog dana (27.08.2020.) došao sam u ovaj grad i u ovaj klub kao mladić s velikim snovima, mnogi od vas nisu vjerovali u mene zbog toga kakva je bila moja prethodna sezona, to je bilo nešto što me najviše motiviralo da zadobijem vašu naklonost. Pa, mislim da me BOG blagoslovio prilikom da se malo-pomalo uvučem u vaša srca, bilo golovima, načinom igre, strašću, ali ono što danas najviše cijenim je to što sam ušao u vaša srca svojom vjerom i načinom života. Danas, nakon četiri nezaboravne sezone, BOG mi je omogućio da na ovom mjestu stvorim obitelj i da su oni mogli živjeti zajedno sa mnom prekrasne trenutke koje sam proživio s vama."

"Danas se moram oprostiti na način koji nije u skladu s mojom osobnošću i koji mi se ne sviđa, ali tako mi je suđeno, samo želim da uvijek znate da ćete svi vi biti u mom srcu i mojim najljepšim uspomenama. Hvala klubu što mi je dao priliku od prvog do posljednjeg trenutka. Mojim navijačima, mojoj kohorti hvala što ste me podržavali od prvog do posljednjeg trenutka. Danas se opraštam od vas prepoznajući i dajući vam do znanja da je ovo moj dom i da, ako mi BOG jednog dana dopusti, vratit ću se s najvećom željom. Zbogom obitelji, hvala vam na svemu i svima. S poštovanjem, El Toro RM13.”

