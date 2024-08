Mierez prije odlaska s Opus Arene: 'Stigao je trenutak koji se činio tako dalekim'

Prošlo je nešto više od tjedan dana otkako je omiljeni igrač Osijeka, Ramon Mierez šokirao mnoge svojom odlukom o odlasku iz kluba i to tik pred utakmicu s azerbajdžanskom Zirom.

Mierez će s Opus Arene otići za tri milijuna eura u Al Jaziru, prvoligaša Ujedinjenih Arapskih Emirata, a prije nego li je otišao za klupsku je stranicu dao oproštajni intervju.

"Teško je. Stigao je trenutak koji se puno puta činio tako dalekim. Ali mislim da je to sve dio ovoga što mi radimo i moramo donositi odluke gdje nekada malo više moramo misliti na naše obitelji. Jako sam zahvalan na svemu, počevši s mojim suigračima pa sve do navijača, koji su me trpjeli i podržavali sve ovo vrijeme. Ovo su bile četiri godine gdje mi se puno toga važnoga u životu dogodilo", rekao je Argentinac pa nastavio:

"Bile su ovo predivne četiri godine, kako u privatnom planu tako i u sportskom. Moje kćeri su se rodile u Osijeku, sa svih strana osjetio sam ljubav koju nikad nisam mogao ni zamisliti. Hvala Bogu na svemu što je učinio za mene, pogotovo u mojoj drugoj godini ovdje, koja nije bila najbolja, ali navijači su bili ovdje za mene i podržavali me znajući da ću se ponovno ustati. Ne bih mijenjao ni za što četiri predivne godine koje sam proveo ovdje."

Vrata su otvorena

Odlazim sretan jer sam iz ovog kluba, a razgovarao sam sa sportskim direktorom i stožerom, vrata su otvorena i mi ne možemo znati, jedino Bog zna postoji li dan kada bih se mogao vratiti svojoj kući, u ovaj klub."

Prošle je sezone bio najbolji strijelac HNL-a s 19 pogodaka. U dosadašnjoj je karijeri igrao za argentinski Atletico Tigre, Istru, Alaves, Tenerife i Osijek. Za Osijek je upisao 152 nastupa, 63 pogotka i 14 asistencija.

