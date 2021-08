Prelazak ponajboljeg nogometaša svih vremena Lionela Messija u PSG praktički je gotova stvar, barem ako je vjerovati svim napisima španjolskih, francuskih i ostalih uglednih europskih medija.

Messi bi trebao potpisati za PSG ovih, dana, neki vele čak već 10. kolovoza jer tada je PSG iznajmio Eiffelov toranj, a to su posljednji put napravili kada je predstavljan Neymar. Prema posljednjim informacijama Messi je dogovorio sve detalje s PSG-om, ali se još uvijek nije otišao prema Parizu.

I dok Messi sprema svoj prvi transfer u životu, u njegovu bivšem klubu, Barceloni, vlada velika tuga. Nakon utakmice Barcelone i Juventusa u kojoj su Katalonci slavili s 3:0, Gerard Pique otkrio je kakvo je stanje u momčadi nakon odlaska lidera i klupske ikone, Messija.

'Znali smo da će do toga doći'

"Nije baš jedan od najboljih dana… Znali smo da se to jednog dana mora dogoditi, ali to je itekako utjecalo na momčad, pogotovo na nas koji smo s njim godinama dijelili svlačionicu. On je najbolji igrač u povijesti i na razini talenta više nećemo biti isti, ali zato moramo kao ekipa rasti u svim drugim aspektima. Govorimo o najboljem igraču svih vremena. Niste i ne možete ostati na istoj razini talenta i magije kada vam ode najbolji igrač svih vremena. Gubite važan napadački adut koji vam je donosio puno golova i asistencija, a istovremeno morate ostati konkurentni", rekao je Pique.

Međutim, ipak je najavio borbu za titule. "Momčad će se morati prilagoditi, ali stvari će se riješiti. Mi smo Barca i na kraju ćemo se boriti za titule."