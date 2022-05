Jedan od najvećih nogometaša u povijesti, Lionel Messi osvrnuo se u intervjuu za TyCSports na ovogodišnju Ligu prvaka, svoju prvu sezonu u PSG-u, budućim planovima, ali i velikim problemima u kojima se našao početkom godine kada se zarazio koronavirusom.

"Real Madrid? Znam dobro što je taj klub, Puno godina sam igrao protiv njih. Ubili su nas, bio je to udarac za PSG. Znao sam da bi se to moglo dogoditi jer mogu zabiti iz ničeg i promijeniti tijek utakmice. To se dogodilo nama, kao i Chelseaju, Cityju i Liverpoolu. Real Madrid, bez da im umanjujem uspjeh, pogotovo jer su osvojili Ligu prvaka, nije bio najbolja momčad u natjecanju, ali su ipak sve pobijedili", kazao je Messi. Otkrio je i tko mu je favorit za Zlatnu loptu.

"Benzema zaslužuje Zlatnu loptu. Nema sumnje, jasno je da ie imao spektakularnu sezonu koju je završio osvajanjem Lige prvaka. Bio je ključan od 16-ine finala do kraja. Ove godine nema sumnje tko bi je trebao osvojiti", kazao je pa se osvrnuo na svoju prvu sezonu u PSG-u.

"Ova mi je godina bila teška. Želim se vratiti u uživati", kazao je Messi, koji je početkom godine dobio koronu.

"Istina je da me je bolest teško pogodila. Simptomi su bili slični svima drugima koji je dobiju. Kašljanje, grlobolja, groznica, međutim kasnije sam imao problema s plućima. Nisam mogao trenirati, pa čak niti trčati", rekao je Argentinac koji je upitan možemo li ga očekivati i na SP-u 2026. godine.

"Već sam rekao da ću nakon ovog SP-a razmisliti o svemu. Vidjet ćemo. Da ste mi rekli da ću otići iz Barcelone, ne bih vam povjerovao. Čini se teško, ali sada nisam načisto s ničim. Sada razmišljam samo o Svjetskom prvenstvu koje se održava ove godine", poručio je Messi.