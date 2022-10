Prema mnogima najbolji nogometaš svih vremena, Lionel Messi, mogao bi na kraju ove sezone napustiti PSG. Argentinski čarobnjak ima ugovor s francuskim velikanom do lipnja sljedeće godine i brojni ugledni mediji tvrde kako ga neće produžiti, te da će karijeru nastaviti drugdje. No, to je do sada bilo samo u sferi nagađanja.

Do sada se ta priča već mogla čuti, kao i spekulacija da će se vratiti u Barcelonu, a spominjao se i odlazak u MLS, odnosno u Inter Miami, koji je u vlasništvu Davida Beckhama. Messi je sam kazao kako će tu odluku donijeti tek nakon završetka Svjetskog prvenstva u Kataru, gdje je njegova Argentina jedna od glavnih favorita.

Ipak u Barcu

Međutim, poznata novinarka iz Argentine, Veronica Brunatti, koja je godinama prijateljica s Messijem i koja je s njim odradila podosta intervjua, tvrdi kako će Messi sigurno potpisati za Barcelonu 1. srpnja sljedeće godine, kada mu istekne ugovor s PSG-om.

Messi i Veronica se znaju godinama i Španjolci misle da je ona pouzdan izvor.