BIZARNA TVRDNJA / Menadžer Uniteda nakon teškog poraza od Cityja: 'Nisam uveo Ronalda jer bi to bio manjak poštovanja prema njegovoj velikoj karijeri'

Menadžer Manchester Uniteda Erik ten Hag kazao je u nedjelju na pressici nakon teškog poraza od Man Cityja na Etihadu 6-3 kako u igru nije uveo Cristiana Ronalda iz poštovanja prema njegovoj velikoj karijeri, odnosno jer bi to bio manjak poštovanja prema njegovoj karijeri. "Bilo je 4-0 za City i nisam ga uveo jer bi to bio manjak poštovanja prema Ronaldu i njegovoj velikoj karijeri", izjavio je na pressici Erik ten Hag. Daily Mail taj njegov izgovor naziva bizarnim. Podsjetimo, u velikom mančesterskom derbiju, ogledu 9. kola engleske nogometne Premier lige između Cityja i Uniteda, sa čak 6-3 je slavio Manchester City uz po tri gola Erlinga Haalanda i Phila Fodena. City je bio blizu tome da je izjednači rekordne pobjede protiv gradskog rivala jer je ranije kroz povijest, sa 6-1, dva puta pobjeđivao United. Oba puta se to dogodilo na Old Traffordu, 1926. i 2011. godine. Tih je 6-1 bilo do 84. minute ove nedjelje, ali je Martial u završnici zabio dva gola za United i umjereniji poraz. U svakom pogledu City je razbio gradskog rivala kroz cijelu utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu kada je sijevalo sa svih strana oko gostujućih vrata, a na odmor se otišlo s 4-0 za City. Po dva pogotka su postigli Phil Foden i Erling Haaland, s tim da treba napomenuti kako je opet sjajno funkcionirala belgijsko-norveška veza budući je oba puta Haalandu asistirao Kevin de Bruyne. Gostujući navijači su bili toliko očajni ili im je vrlo brzo postalo jasno pa su brojni štovatelji Manchester Uniteda tribine i stadion napustili tijekom ili na kraju prvog poluvremena.