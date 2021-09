Vjerojatno najnapornija transfer-saga ovoga ljeta bila je ona Kyliana Mbappea koji je trebao ostvariti senzacionalan transfer iz PSG-a u toliko mu ljubljeni Real Madrid. Mbappe se natezao s Parizom oko produljenja novog ugovora gotovo godinu dana. Sustavno odbijavši nastaviti suradnju s PSG-om, Mbappe se nadao da će klub popustiti ovoga ljeta i omogućiti mu da pređe u Real. No, to se nije dogodilo.

PSG je do posljednje sekunde prijelaznog roka odbijao ponude Reala, a ona posljednja najizdašnija stigla im je u fotofinišu transfer-roka i iznosila je golemih 220 milijuna eura. Pariz je tu ponudu ignorirao ili odbio, tako je svejedno, a Mbappe će sada u Real otići bez odštete, ali tek sljedećeg ljeta ili možda već ove zime, ali u tom slučaju Real ipak mora dati Parizu neku svotu novca ako ga želi dovesti istog trenutka. No, realnije je nekako da će pričekati do ljeta i onda ga pokupiti bez odštete.

Mbappe si nije zatvorio vrata u Parizu, oni dapače računaju na njega ove sezone i vjerojatno misle da ga još mogu privoliti da ostane jednom kada se uigra s Messijem i Neymarom. Rizik je to vrijedan 220 milijuna eura, ali PSG ima novca i može to podnijeti, očito.

Opasan story

Međutim, navijačima se ovakve igrice nimalo neće svidjeti, a neće im se svidjeti niti ono što je Mbappe objavio pred kraj prijelaznog roka. U utorak navečer, nakon što je doznao da mu je propao transfer, Mbappe je na Instagramu prenio story svog prijatelja koji mu je napisao sljedeće.

"Prijatelju, poštovanje za profesionalizam. Odgodi svoje snove za kasnije. Život je lijep, a ti si najbolji", napisao mu je prijatelj, a Mbappe je to podijelio i uz to je stavio pjesmu Aerosmitha "Dream on" kao podlogu. Mbappe je brzo shvatio kako bi mu ta objava mogla napraviti više štete nego dobrog, posebice kod navijača, pa je objavu obrisao, ali internet sve pamti. Netko je brže bolje opalio "screenshot" i objava je završila u bespućima društvenih mreža, na njegovu žalost.