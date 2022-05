Gotovo cijele ove sezone vlada velika neizvjesnost o tome gdje će ponajbolji napadač na svijetu Kylian Mbappé (23) nastaviti karijeru jer mu ugovor s PSG-om istječe na kraju ove sezone.

Iako se činilo sigurnim da će kao slobodan igrač na ljeto preseliti u španjolski Real Madrid, iz Francuske su stigle informacije da bi ipak mogao potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati u Parizu još nekoliko sezona.

Nedavno se na tu situaciju na press konferenciji osvrnuo trener PSG-a Mauricio Pochettino, za kojega se pretpostavlja da će uskoro dobiti otkaz, no on tvrdi da od toga neće biti ništa i da će sljedeće sezone i on i Mbappé biti u PSG-u.

Ipak odlazi?

Ipak, sada su ponovno stigle nove informacije koje upućuju da će Francuz ipak napustiti PSG. Desportes Cope, španjolski mediji izvještava kako je Mbappé viđen u Madridu.

Novinar španjolskog lista fotografirao je Francuza u društvu suigrača iz PSG-a i bivšeg igrača Real Madrida Achrafa Hakimija i njegova brata. Već se mjesecima nagađa kako će Mbappé na kraju sezone besplatno preseliti u Real, a čini se kako bi to uskoro moglo postati i službeno.

Četiri kola prije kraja francuskog prvenstva PSG je osigurao deseti naslov državnih prvaka, ali neuspjeh u Ligi prvaka izaziva frustraciju kod navijača, a čini se i kod igrača. S obzirom na to da bi i Haaland uskoro trebao postati novi napadač Cityja, očito je pred nama ljeto velikih transfera.