Mbappe otkrio zašto namjerno izbjegava Zidanea: 'Zadovoljstvo ga je vidjeti, ali...'

Kylian Mbappé ponovno je u francuskom taboru nakon višemjesečne pauze. Napadač Real Madrida priključio se reprezentaciji u Clairefontaineu kako bi predvodio Tricolore u dvije utakmice s Hrvatskom u Ligi nacija.

Francuski kapetan nije bio dio reprezentativnih akcija od rujna 2024. godine, kada je Francuska odigrala susret protiv Belgije. Od tada se u potpunosti posvetio prilagodbi na život u Madridu i obvezama u novom klubu, zbog čega je propustio kvalifikacijske dvoboje Lige nacija. U svom povratničkom nastupu, Mbappé je s momćadi gostovao kod Hrvatske, no Francuzi su upisali poraz rezultatom 2-0.

Nedavno je dao intervju za Le Parisien u kojem je progovorio o brojnim temama, uključujući glasine o nesuglasicama s izbornikom Didierom Deschampsom.

"Da je došlo do prekida, nikad se ne bih javio na njegove pozive. Svi me poznaju. Ako s nekim prekinem, ne održavam kontakt, ne znam glumiti."

Već se dulje vrijeme nagađa kako će se Deschamps povući s izborničke funkcije nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine. Mbappé ne skriva ambiciju da se s Francuskom ponovno popne na svjetski tron, a ovaj put i u čast svog dugogodišnjeg trenera. U razgovoru za TF1 istaknuo je:

"Izgubiti nekoga poput Didiera Deschampsa bio bi ogroman gubitak zbog svega što je učinio za nacionalnu momćad. Pokušat ćemo osvojiti ovo Svjetsko prvenstvo i za njega."

Deschampsov potencijalni odlazak otvorio je pitanje tko bi mogao biti njegov nasljednik. U javnosti se najčešće spominje ime Zinedinea Zidanea, legendarne figure francuskog nogometa. Povratak svjetskog prvaka iz 1998. na klupu reprezentacije izazvao bi oduševljenje ne samo u domovini, već i kod jednog od najvećih francuskih nogometaša današnjice.

Mbappé nikada nije skrivao koliko cijeni Zidanea.

"On je zauvijek obilježio povijest francuske reprezentacije, uvijek će ostati u srcima Francuza. Govoriti o Zidaneu kad si Francuz je lako. Moja ljubav prema Zinedineu Zidaneu više nije upitna. Treba imati poštovanja prema onima koji su trenutno tu, ali ako Zidane dođe, to bi bilo s velikim zadovoljstvom, bio bih iznimno sretan, no to nije moja odluka."

Zajednička poveznica Mbappéa i Zidanea sada je i Madrid. Obojica su ostavili trag u glavnom gradu Španjolske, no iako bi se često mogli susretati, francuski kapetan priznaje da takve prilike namjerno izbjegava.

"Povremeno bi se susreli, ali trudim se da se to ne događa prečesto, jer ako se sretnem sa Zidaneom, znam da će biti puno nagađanja. Ali, uvijek je zadovoljstvo vidjeti Zinedinea Zidanea."