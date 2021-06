Hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 17 sati iz Pule leti za London gdje će u nedjelju u 15 sati igrati utakmicu skupine Europskog prvenstva protiv Engleske. Pred novinare su prije puta izašli Mateo Kovačić i Dominik Livaković.

Vezni igrač Vatrenih odgovarao je na pitanja domaćih novinara, kao i onih engleskih, a prvo je komentirao koliko je opasna momčad Engleske.

"Vidim da je glavna tema vezni red, ali oni su jaki obrambeni i napadački. Bit će teška utakmica, vezni red je opasan, Mount, Rice, Henderson, ali kvalitetni smo i mi imamo odlične igrače. Borba će biti u veznom redu, ali spremni smo za to. Dat ćemo sve od sebe kao i uvijek", rekao je Kovačić.

Ogovorio kritičarima

Zatim je komentirao napise i izjave brojnih kritičara da ne daje sve od sebe i da loše igra za reprezentaciju. "Što se tiče stručnjaka, nemam prevelike komentare. Kod nas se svi smatraju stručnjacima, ali jako ih je malo. Primam ja kritiku i dobru i lošu, ali kod nas je to na neki način ružno u nekim situacijama. Ja se moram borit s tim, istina da nisam dao najbolje utakmice u reprezentaciji, ali borit ću se svaku utakmicu. Uvijek sam tu i dat ću sve od sebe", rekao je Kovačić.

Engleski novinari upitali su ga odaje li suigračima insajderske informacije o Englezima. "To ostaje među nama, ali ne treba davati previše savjeta, svi znaju kakvi su to igrači. To će biti velika utakmica, bit će teško, ali mi smo spremni, odigrali smo puno velikih utakmica i ovo nije ništa novo", diplomatski je odgovorio.

O utjecaju na Engleze nakon 2018. godine: "Mislim da neće utjecat na njihov mentalitet. Ovo je nova utakmica, novo prvenstvo, a vrlo je važna jer je prva i moramo probati doći do pobjede".

Je li ovo njegov turnir?

O očekivanjima: "Mislim da je rano govoriti o tome. Najvažnije je dobro ući u turnir, spremni smo na to, ali prolazak skupine bio bio uspjeh i doći u nokaut fazu. Najvažnije je da smo spremni za prvu utakmicu, proći skupinu, a dalje što bude".

O nastupima za Hrvatsku kako se osjeća hoće li biti ovo njegov turnir: "Ne volim davat izjave da će ovo biti moj turnir. To sam rekao i 2014. godine, ali nekada se stvari ne razvijaju kako očekuješ. U dobrim sam godinama, igram stalno u klubu, ranije nije bilo tako. Ovdje smo svi u službi reprezentacije i borimo se za svoju zemlju. Dajem sve od sebe na treningu i terenu pa kako izbornik odluči".

Koja je tajna Modrićeva uspjeha. "Luka je specifičan, ne znam kako bi ga opisao. Znam kakav je izvan terena, vrhunski profesionalac, uz puno muke je došao do ovdje, on je na vrhunskom nivou kada neki u njegovim godinama završavaju karijeru. On je drugačiji od svih, njegova igra je drugačija, on je sigurno među najboljim veznjacima svih vremena".

Atmosfera u ekipi i putovanja iz Rovinja. "Atmosfera je dobra. Nas veseli kad smo tu u Rovinju i lijepo je tu, opušteniji smo, ali i dalje smo fokusirani. Prekrasno je biti ovdje, a nadam se da će i rezultati biti takvi".