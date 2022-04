Real Madrid je na Stamford Bridgeu slavio 3:1 protiv Chelseaja u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a apsolutni heroj susreta bio je Karim Benzema koji je postigao tri pogotka. Uzvratna utakmica igrat će se sutra na Santiago Bernabeuu, a veliki favorit za prolazak je Kraljevski klub.

Novi susret Reala i Chelseaja znači i novi dvoboj Luke Modrića i Matea Kovačića u sredini terena. Kovačić nije krenuo od prve minute u prvom dvoboju, ali je zato krenuo od početka u Chelseajevom rastavljanju Southamptona 6:0 te bi mu to moglo kupiti "ulaznicu" za prvu momčad protiv Reala. Pred londonskim sastavom je težak zadatak, a svjesni su toga i igrači.

"Bilo je lijepo, ali i jako teško igrati protiv Modrića. Nikad nije lijepo kad gubiš. Modrića bi volio imati u svojoj momčadi, no sada smo na drugim stranama. Spremni smo pokazati najbolje od sebe i probati proći dalje", krenuo je Mateo u najavi susreta protiv Reala.

'Divim mu se'

Potom se ponovno osvrnuo na velikog prijatelja, suigrača iz reprezentacije i nekada Reala, Luku Modrića:

"Njega je jako teško zaustaviti, on je nevjerojatan igrač. On je Hrvat, divio sam mu se kad sam bio dijete, a divim mu se i dan danas. Veliki smo prijatelji, igrao je i u mojem najdražem klubu, Dinamo Zagrebu. Veselim se što ću igrati protiv njega. Otkako ga ja znam, on je na istoj razini, što je nevjerojatno. Oduvijek je dobar kao što je i sada. On obožava nogomet, živi ga svaki dan. Profesionalac je, a nastavi li ovako, mislim da će igrati još tri, četiri godine", hvalio je Kovačić reprezentativnog kolegu i kuma.

Mateo ne zamjera Tuchelu što nije krenuo od prve minute protiv Reala, dapače:

"Uvijek je teško kada ne igrač, neovisno o protivniku. Trener je tu da odlučuje, ja sam bio spreman ući kada god je to bilo potrebno. Momčad smo, ne može 20 igrača u isto vrijeme biti na terenu", rekao je Kova pa dodao:

"Imamo svoje šanse, motivirani smo pokazati najbolje od sebe. U prvoj utakmici nismo igrali dobro, rezultat nije bio dobar, ali nada uvijek postoji. Vjerujem da će to biti kvalitetna utakmica".

'Trebao nam je razgovor'

Potom se osvrnuo na dva poraza za redom koja su pretrpjeli od Brentforda i Reala.

"Nikada nije lako kada se vratiš s reprezentativne stanke, ali to nije nikakav izgovor. Bili smo jako lošu u te dvije utakmice i bilo je nužno da održimo razgovor kako bismo vidjeli što trebamo popraviti kako bi bili bolji. Bio je to jako dobar sastanak i to nas je pripremilo za Southampton".

Smatra da Chelsea ima šanse za prolazak, a prisjetio se i svojih uspjeha u Ligi prvaka kada prva utakmica nije prošla kako se očekivalo. Kao igrač Reala je nadoknadio 2:0 protiv Wolfsburga, a sve je podsjetio i na Chelseajev trijumf protiv Napolija prije deset godina kada su prvi put došli do "kante" Lige prvaka.