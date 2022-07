Hrvatski branič i bivši reprezentativac Matej Mitrović (28) nakon gotovo deset godina vratio se u Rijeku. Mitrović je nedavno raskinuo ugovor s Club Bruggeom, i to nakon što je prošle godine stavio potpis na novi, koji mu je trajao do 2024. godine. No, nakon samo jedne sezone došlo do raskida i kao slobodan igrač mogao je otići u novi klub.

Belgijski mediji su nakon raskida ugovora objavili da su se Mitroviću javila tri hrvatska kluba, ali da je favorit za njegovo dovođenje zagrebački Dinamo. Međutim, na koncu je odabrao Rijeku.

Mitrović je karijeru započeo u Cibaliji, iz koje 2013. odlazi u Rijeku u kojoj se zadržao četiri godine. Riječani su ga prodali turskom Bešiktašu za kojega je igrao jednu sezonu prije no što je posuđen Club Bruggeu, koji je 2018. godine i otkupio njegov ugovor.

U Belgiji je imao velikih problema s ozljedama, prošle sezone je nastupio u samo pet utakmica.

Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2014. i nastupio ukupno 12 puta te postigao dva gola.