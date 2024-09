Matanović 'ukrao show': 'Ma, meni je čast igrati s igračima koje sam gledao na YouTubeu'

Nakon poraza 2-1 kod Portugala u prvom kolu nove sezone Lige nacija, Hrvatska se okreće drugoj utakmici ovog mini ciklusa u kojem će na osječkoj Opus Areni ugostiti Poljsku.

Kako dišu Vatreni nakon teške portugalske noći vidjeli smo na press konferenciji koju ste mogli pratiti uživo na portalu Net.hr. Pred javnost su nakon dugog puta iz Portugala do Osijeka izašli Igor Matanović i Josip Šutalo.

"Za mene je velika čast što sam ovdje i što igram s igračima koje sam dosad gledao samo na YouTubeu. Moj san je uvijek bio igrati za Hrvatsku", rekao je Matanović koji je po završetku utakmice izjavio kako je mogao i bolje odigrati, unatoč tome što su svi pohvalili njegov nastup:

"Nismo bili loši protiv Portugala, ali oni su stvarno jaki. Međutim, mislim da se uvijek može bolje. Tek sam odigrao prve minute i vidjet ću hoće li me izbornik odmah staviti i protiv Poljske. Kad me stavi, ja mogu samo obećati da ću dati apsolutno sve od sebe i ostaviti srce na terenu, to je sve što mogu reći", poručio je Matanović.

Šutalo se osvrnuo na novi sustav igre u kojem je nastupila Hrvatska.

"Za novi sustav treba vremena, ali meni to nije ništa novo. Sve što će izbornik tražiti mi ćemo odigrati. Nismo nikako loše izgledali, pogotovo kada se utakmica malo rasplamsala. Uvijek je motiv igrati za Hrvatsku pogotovo pred domaćom publikom."

