Masovna tučnjava igrača Evertona i Liverpoola na oproštaju od Goodison Parka

U odgođenom susretu 15. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton i Liverpool su u srijedu na Goodison Parku odigrali 2-2, a domaćin je izvukao bod golom u osmoj minuti nadoknade. Utakmica se prvotno trebala igrati 7. prosinca, no otkazana je zbog oluje Darragh.

Inače, bio je to 120. i posljednji Merseyside derbi u povijesti na Goodison Parku jer Everton od iduće sezone seli na novi stadion.

Po završetku utakmice je došlo do sukoba između Abodoulayea Doucorea, veznjaka Evertona i Curtisa Jonesa, veznjaka Liverpoola, a čak je i policija imala posla u smirivanju sukoba.

Doucoure je otišao remi slaviti pred navijače Liverpoola, a Jonesu se to nije svidjelo pa je otišao do njega. Slijedilo je naguravanje i tučnjava te isključenje obojice igrača. Crveni karton dobio je i Arne Slot, trener Liverpoola nakon sukoba s Michaelom Olivierom. Britanski tabloid The Sun navodi kako je tučnjava bila masovna i kako su sijevali udarci. Curtis Jones na kraju je isključen iz utakmice isto kao i Doucore. Oboje su od prije imali po žuti karton.

Daily Mail, pak, navodi kako je atmosfera na Goodison Parku bila uzavrela. Navijači Evertona uletjeli su na travnjak, situacija je umalo eskalirala do krajnjih granica.

Foto: Profimedia Kad ljudi polude, teško ih je smiriti.

Foto: Profimedia Policija je imala pune ruke posla.

