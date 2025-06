Perišić sve dogovorio s PSV-om, ali još nije potpisao. Želi ga francuski velikan

Nizozemski mediji pisali su ovih dana kako je Ivan Perišić blizu produžetka ugovora s PSV-om na još godinu dana nakon vrlo uspješne sezone u kojoj je PSV došao do novog naslova prvaka Nizozemski, a Perišić se pokazao kao jedan od ključnih igrača i u 37. godini života.

Novinar koji prati PSV Rik Elfrink pisao je kako je PSV sve dogovorio s Perišićem za produženje ugovora, ali Ivan još nije potpisao pa isti izvor piše kako je za usluge hrvatskog krila zainteresiran francuski velikan, Marseille. "PSV je vrlo zadovoljan Ivanom Perišićem, ali u svijetu nogometnih agenata kruže glasine da Olympique Marseille također pokazuje interes i istražuje postoji li još nešto što se može postići", piše nizozemski novinar.

PSV is ver met Ivan Perisic, maar er klinken in de wereld der zaakwaarnemers geruchten dat Olympique Marseille ook interesse heeft en onderzoekt of er nog iets te halen valt. Vandaar het woord 'zou'.

PSV zelf heeft daar niks van gehoord. Nog geen tekenaankondiging gepland. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 2, 2025

Perišić se trenutno nalazi na reprezentativnom okupljanju u Rijeci gdje se s Hrvatskom spremam za dva susreta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara i Češke. Perišić je pokazao kako je neizostavni član Dalićeve selekcije, a ovog ljeta odlučit će gdje će igrati sljedeće sezone, povratak u lige petice ili ostanak u PSV-u gdje mu odlično ide.

