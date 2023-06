Marko Tolić definitivno odlazi iz Dinama. Da je to gotova stvar govori dirljiva objava nogometaša na Instagramu, u kojoj se oprostio od suigrača i navijača. Emotivan je ovo oproštaj za ljubimca zagrebačke publike, igrač je to poteza i osoba koja Dinamo nosi u srcu, tim više ovaj rastanak je teži i njemu i navijačima.

Napadački orijentirani veznjak morat će potražiti novi klub, a špekulira se kako bi mogao biti slovački prvak, Slovan iz Bratislave.

U komentarima ispod fotografije i emotivne poruke javili su se brojni navijači, ali i suigrači poput Ivanušeca, Baturine, Menala:

''Dragi Navijači, prijatelji kluba, treneri, čistaćice, oružari, zaštitari, djelatnici kluba, dragi svi koji volite Dinamo - HVALA! Hvala svima koji su u bilo kojem smislu bili dio moga Putovanja u najdražem mi klubu. Hvala na komplimentima, steknutim prijateljstvima, ljubavi i vjeri koju ste mi pokazali, a posebno hvala na podršci u trenucima kada nije bilo lagano, a bilo je i takvih. Moja priča u našem klubu dosla je do kraja i vrijeme je da se s vama oprostim. S posebnim ću ponosom pamtiti sve zajedničke trenutke, pobjede, slavlja, gostovanja, a posebno maksimirsku atmosferu i zajedničke pjesme nakon pobjeda. Zahvaljujući dragom Bogu ostvario sam veliki dio svojih snova u posljednje tri godine i to su uspomene koje zagrebačkom klincu ostaju urezane do kraja života. Posebnu zahvalu svojim suigračima ostavljam za kraj. Dijelio sam svlačionicu s najvećim igračima u povijesti kluba, ali prije svega velikim ljudima. Naučili ste me profesionalizmu, ogromnoj količini rada, odricanja, privrženosti klubu, a ono najbitnije, načinu na koji se bori i živi za sveti grb.

Dinamu želim svu sreću u budućnosti, nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom! Voli vas Tola!'', objavio je uz emotikon plavog srca i lava.

Velika je šteta za maksimirski klub da ga napušta jedna ovakva osoba, igrač koji je gospodin u svakom smislu te riječi. Pristojan, odgojen, ali pun ljubavi i zaštitničke nastrojenosti prema voljenom klubu. Voljela ga je svaka tribina - euforična Sjeverna, narodna Istočna i gospodska Zapadna.

Podsjećamo, Tolić je nedavno postao i otac, a sada bi novu stranicu u nogometnoj karijeri trebao nastaviti negdje drugdje, ali sigurno je da će i dalje ostati veliki navijač Dinama.