Počela je nova sezona HNL-a, a na premijeri prvenstva i u najvećem hrvatskom derbiju nogometaši Hajduka su nakon preokreta, na maksimirskom stadionu, svladali Dinamo 2-1 (0-1).

Dinamo je poveo u 35. minuti kada je strijelac bio Bruno Petković. Preokret je uslijedio u nastavku susreta. Marko Livaja je izjednačio u 74. minuti, dok je Rokas Pukštas u 93. zabio za 2-1 i pobjedu Hajduka.

Reakcije junaka pobjede

Najbolji igrač Hajduka Marko Livaja nakon utakmice je rekao: "Mislim da nismo odigrali neku našu odličnu utakmicu, branili smo se OK, nisu nam stvarali velike šanse, ali su dominirali. Ali mislim da smo bili koncentrirani, znali smo što želimo i trud nam se na kraju isplatio. Ali, tek je prvo kolo, lijepo je kad pobijediš svog najvećeg rivala. Ima do kraja još 35 kola, nećemo raditi euforiju, no uvijek je lijepo kad pobijediš Dinamo“, kazao je Livaja i dodao:

„Igrali smo s njima prije sedam dana, izgubili Superkup koji je bitan jer se igralo za trofej. Došli smo danas ne izgubiti. Borili smo se i na kraju nas je malo pogledala i sreća te idemo kući s tri boda. Bitno je da ispunimo sve naše ciljeve koje nam je klub zadao. Moram naglasiti da samo u Superkupu igrali bolje i stvarali više šansi, ali to je nogomet. Kad igraš lošije dobiješ, kad igraš bolje i stvaraš šanse, ne dobiješ. Zato je gušt i igračima i navijačima pratiti nogomet.“

Osvrnuo se i na navijače i budućnost:

„Naši navijači su bili s nama kao uvijek, bili su uz nas kada smo završili prvenstvo dva-tri mjeseca prije kraja. Na kraju smo im se odužili s Kupom. Podršku uvijek imamo, sto posto su uz nas. Ali sigurno, Rijeka je bitna utakmica, igramo kući, vjerojatno će biti pun stadion, svi će željeti pobjedu. Moramo biti maksimalno fokusirani, ne trebamo izgorjeti u svom tom ludilu. Kolovoz je jako težak, imamo dosta utakmica, moramo biti pametni, a mislim da imamo dosta iskusnu momčad koja će to uspjeti premostiti.“

