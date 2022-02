Mario Strahonja, sudački ekspert, gostovao je u emisiji HTV-a Stadion te se osvrnuo na neke sporne situacije u posljednjem kolu HNL-a.

Osvrnuo se na derbi kola između Osijeka i Rijeke, a nije mu promaknuo ni detalj sa susreta Dinama i Gorice, u kojem je hrvatski prvak teško slavio 2:1.

Strahonja smatra da su suci griješili u obje utakmice te da je Osijeku trebao biti dosuđen kazneni udarac.

Teška zadaća

Istaknuo je kako glavni sudac Lovrić nije imao laku zadaću u derbiju, a pogriješio je u 42. minuti kada je lopta pogodila Krešića u ruku. Iako je imao pomoć VAR-a, glavni sudac je pogriješio, tvrdi Strahonja.

S glavnim sucem nije se slagao ni pomoćnik Nenada Bjelice Nino Bule. On je zbog žestokih prigovora zaradio crveni karton, a Strahonja smatra da je to bilo potpuno opravdano. No, otkrio je još jednu pogrešku koja bi također utjecala na posljednji rezultat.

Naime, tvrdi kako je Rijekin Čestić trebao biti isključen zbog dva ružna starta, a upravo je Čestić u 85. minuti postigao autogol kojim je Osijek na kraju slavio.

Nije siguran u odluku suca

Dinamo je stigao do pobjede nakon spornog kornera u 89. minuti protiv Gorice. Strahonja ni nakon pregleda snimke nije bio siguran tko je posljednji igrao loptom.

"Teško je reći sa stopostotnom sigurnošću da je plavi igrač posljednji igrao loptom, međutim svi smo nekako dojma da se to dogodilo. Vjerujem da postoje kamere iza gola koje će to i potvrditi što se dogodilo. Na temelju ove snimke možemo zaključiti da je plavi igrač posljednji igrao loptom, ali ne možemo biti sigurni", pojasnio je.