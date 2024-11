Čak dva Hrvata među deset najboljih playmakera ove sezone prema švicarskoj istraživačkoj grupi

CIES Football Observatory je švicarska istraživačka grupa unutar Međunarodnog centra za sportske studije.

Oni se bave statističkom analizom nogometaša. a već smo objavili danas da je po njihovim parametrima Joško Gvardiol najbolji lijevi bek na svijetu ove sezone. Sada su izbacili podatke za najbolje playmakere ove sezone. Nažalost, nije poznato što sve CIES uzima u obzir kada slaže svoj index. No, prema tom indexu čak dva hrvatska reprezentativca su se našla na popisu najboljih playmakera sezone. Mateo Kovačić se nalazi na četvrtom mjestu s indexom 89.3 (vodeći je Joshua Kimmich s 92.1), a na šestom mjestu je Mario Pašalić s indexom 86.2.

Veliko je to priznanje za naše reprezentativce jer se nalaze u društvu najboljih svjetskih veznjaka. Obojica igraju odličnu sezonu. Kovačić je nezamjenjiv u Cityju i zabio je već tri pogotka ove sezone. Mario Pašalić također je ključan kotačić Gasperinijeve Atalante koja igra odličnu sezonu, a Pašalić je u Seriji A postigao dva pogotka i upisao jednu asistenciju. Mateo Kovačić je uvelike falio u prošlom reprezentativnom ciklusu i veliki je plus što ga je Dalić dobio nazad za utakmice sa Škotskom i Portugalom, i to u ovako dobroj formi.

