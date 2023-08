Marin Jakoliš karijeru nastavlja u Melbourne Cityju nakon neuspješnih angažmana u francuskom Angersu i ciparskoj AEK Larnaci. Otkako je napustio HNL, Jakoliš je bez pogotka u nekom elitnom natjecanju od 18.12.2021. godine, a jedina je iznimka zgoditak iz rujna prošle godine, kada je strijelac bio na utakmici četvrte lige kada je nosio dres rezervne momčadi Angersa.

Ovaj 26-godišnji ofenzivac svoj je procvat doživio u prvoj polovici sezone 2021./2022. kada ga je Hajduk posudio Šibeniku. U dresu Narančastih, Jakoliš je zabio 10 pogodaka i još 5 puta asistirao, što mu je omogućilo transfer u Angers. Međutim, karijera mu od tada ide nizbrdo, a sada je bio primoran otići na drugi kraj svijeta.

U razgovoru za stranice novog kluba otkrio je još neke zanimljivosti:



"Otac mi je ovdje živio 15 godina prije nego što se preselio u Hrvatsku. No korijeni su mu iz Australije, iz Melbournea, i tako sam dobio putovnicu. Naravno, na um mi dolazi i australska reprezentacija, to je također jedan od ciljeva. Očekujem da ću imati dobru sezonu, a ako bih dobro igrao i reprezentacija me pozvala, to bi bilo savršeno."

Inače, Jakoliš je redovito nastupao za U-21 reprezentaciju Hrvatske za koju je zabijao 5 puta u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2019. godine.