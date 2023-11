Marijo Tot u studiju Net.hr / 'Sad ću vam reći brutalnu istinu o svemu, o čitavom životu, pa i o tome što se stvarno dogodilo u Istri. Samo pitajte Bišćana o tom čovjeku koji je i njemu napravio probleme, a koji stoji iza svega. Nešto nezamislivo, šokantno i ružno'

Poznati nogometni stručnjak Marijo Tot danas je gostovao u studiju Net.hr na RTL-u. U nešto više od sat vremena razgovora, Marijo Tot nam je secirao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, te pričao o svojoj karijeri, zanimljivim situacijama koje je doživio u egzotičnim zemljama u kojima je radio - od Kine, Malezije, Irana, pa do Saudijske Arabije. Naravno, Marijo Tot imao trenerski potpis i u HNL-u. Učio je od Vahe Halilhodžića u Dinamu, a nikad neće zaboraviti što mu se dogodilo kao treneru Istre 1961. 2017. Karijera Marija Tota itekako je zanimljiva. "Učio sam od Vahe i bio nepokolebljiv u nekim stvarima", rekao nam je Marijo Tot, iskten do bola, otvoren do kraja.