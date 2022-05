Zbog nedavnih nereda na autocesti A1, kod odmorišta Desinec, čiji je epilog deseci ozlijeđenih i navijača i policajca, četvorica propucanih. Torcidaša i više od 40-ero iza rešetaka - Hrvatski je nogometni savez pozvao predstavnike oba nogometna kluba, ali i Ravnateljstva policije na sastanak.

Sastanak održan u Zagrebu

Taj sastanak održan je danas u Zagrebu, ali do njega je trebalo prije doći, ne nakon nemilih scena i propucavanja navijača Hajduka. Prema posljednjim, doduše, neslužbenim informacijama, 6 osoba je propucano, a prema službenoj verziji 4.

Cilj je, stoga, izbjeći ponavljanje ovakvog scenarija. Ovaj incident se smatra najgorim sukobom policije i navijača od samostalnosti Hrvatske. A RTL-ov Andrija Jarak o zaključcima sastanka ekskluzivno je razgovarao sa šefom Nogometnog saveza Marijanom Kustićem.

"Mislim da svatko mora preuzeti odgovornost sa svoje razine, kako Savez tako i klubovi. Svatko očekuje da se očituje na neke stvari i kaže mišljenje o tome. Svi moramo sa svoje razine preuzeti obavezu što se od nas očekuje, moramo biti odgovorni prema navijačima", kazat će Marijan Kustić...

'Ne možemo osuđivati generalno'

"Sastanak je bio dobar, konstruktivan, svi smo osudili to što se desilo i naravno da moramo napraviti sve. Ići ćemo u smjeru da se ovakve stvari više neće događati. Moramo svi raditi na tome da se tenzije spusti i raditi u interesu nogometa. Moramo odvojiti huligane i navijače. Jučer je bila utakmica, prekrasna atmosfera u Splitu. U jednom trenutku je bačeno nekoliko baklji sa sjeverne tribine prema tartan stazi i terenu. Čuli ste zvižduke istočne i zapadne tribine koji osuđuju takvo nešto. Vidjeli ste baklje koje su došle u ložu i naravno ugrozile sigurnost ljudi koji su sjedili tamo. Treba odvojiti one koji su bacili to od navijača, ne možemo osuđivati cjelokupnu Torcidu i Armadu. To su navijači kojima treba dati podršku, ali treba odvojiti i osuditi one koji rade što rade", rekao je Marijan Kustić...

'Svi se moramo usuglasiti oko nekih stvari'

Kustić je komentirao i smatra li da politika, koja je obećavala riješiti stanje u hrvatskom nogometu, kalkulira kada su u pitanju huligani i neredi. Kazao je kako se moraju usuglasiti oko nekih stvari...

"Svi zajedno smo se usuglasili oko nekih stvari jednoglasno što moramo u budućnosti raditi. Ono što je jako bitno da smo se dogovorili da svi moramo poštivati propise koji postoje glede protokola, da će Savez i Ravnateljstvo policije potpisati sporazum gdje će se prije utakmica visokog rizika održavati operativni sastanci prije da bi se protokol poštivao i definitivno klubovi imaju obavezu komunikacije s navijačima. Također, navijačima uputiti dopis ili u sastanak uključiti navijače da izraze mišljenje glede nekih stvari što misle da bi se trebalo popraviti. Svi zajedno moramo napraviti sve da bi se sigurnost navijača, to nam je interes, da se dovede na najvišu razinu", naglasio je Kustić.