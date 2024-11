Marić, Purgar, Mužar i Ristovski najavili Plavi tjedan: 'Zagreb ima sudionike u dvije Lige prvaka'

Počeo je Plavi tjedan, tako su u Dinamu nazvali tjedan u kojem NK Dinamo igra dvije vrlo važne utakmice, Ligu prvaka protiv Borussije i HNL derbi protiv Hajduka u Splitu. Futsal Dinamo čekaju tri utakmice u Elitnoj rundi Lige prvaka, a Dinamo je i domaćin skupine koja će se igrati u Draženovom domu, popularnoj Ciboni. Tom prilikom održana je press konferencija na kojoj su sudjelovali Silvio Marić, Domagoj Purgar, Mateo Mužar i Stefan Ristovski.

"Bit će zanimljivo, čeka nas fantastična utakmica protiv Borussije i onda nedjeljni derbi protiv Hajduka. Tim smo povodom priredili puno akcija i projekata, možete se s njima detaljno upoznati na našoj web stranici. Dakako, čestitam dečkima iz futsala koji su također donijeli Ligu prvaka u Zagreb što je fenomenalan uspjeh, dignuli su cijelu Hrvatsku na noge, kompletna naša futsal organizacija dignula se na višu razinu. Svaka im čast na svemu što su odradili", započeo je Dinamov ambasador Silvio Marić.

"Osvojiti toliko bodova u Ligi prvaka stvarno je veliki uspjeh. Doduše, europske utakmice i iskušenja u domaćem prvenstvu nose svoje probleme. Nažalost, bit će puno ozljeda, žutih kartona... Sjećam se i kad smo mi igrali Ligu prvaka. Jednostavno, ne možete sve utakmice odigrati na razini na kojoj znate. Nije da tražim opravdanje, ali i Osijek i Hajduk i Rijeka su dobri, podjednake momčadi pa kad dođete u takav ritam teško je pobjeđivati u svim utakmicama. Navijači su naviknuli samo na pobjede, a to nije lako. Dolazi nam Borussia, stadion je rasprodan, očekuje nas veliki spektakl, nadam se da ćemo predstaviti i Zagreb i cijelu Hrvatsku na najbolji način i odigrati dobru utakmicu. Nakon toga slijedi dvoboj protiv Hajduka u nedjelju u gostima, nova teška utakmica. Nadam se da ćemo svi zajedno napraviti sve da dođemo do pozitivnog rezultata. Pozivam navijače da nam pruže podršku", nastavio je Marić.

Suparnici Futsal Dinama u Elitnoj rundi bit će omiški Olmissum u srijedu, potom francuski Etoile Levalloise dan kasnije i naposljetku Kairat iz Kazahstana u subotu. Samo pobjednik skupine prolazi na Final Four,

"Hvala Silviju Mariću na čestitkama, mi smo, evo, jedan od rijetkih europskih gradova koji ima sudionike u dvjema Ligama prvaka – i u velikom nogometu i u futsalu. Po tome smo uz bok Barceloni, portugalskim klubovima... Stvarno mislim da smo napravili jako veliki korak. Ono što svi očekujemo je da u ovoj rundi damo sve od sebe da probamo napasti plasman na Final Four. Samo će prvoplasirana momčadi proći dalje. Tu je, recimo, i suparnik iz Kazahstana koji ima Brazilaca “koliko hoćete”. Bit će izazovno, ali mislim da ćemo ih uspjeti staviti u probleme i plasirati se na završni turnir. Htio bih zahvaliti i “velikom Dinamu” na podršci koju smo dobili počevši i s ovim “plavim tjednom”. Tu su i košarkaši... Stvaraju se nove struje. Pozivamo sve navijače. U srijedu smo pomaknuli termin utakmice protiv Olmissuma na 17:30 sati da bi navijači stigli i u Maksimir na dvoboj protiv Borussije. U četvrtak i u subotu igrat ćemo u 20:30", najavio je dopredsjednik Futsal Dinama Domagoj Purgar.

'Dobit ćemo obje utakmice'

Stefan Ristovski bio je predstavnik igrača nogometnog kluba, a Mateo Mužar futsal kluba.

"U srijedu nam dolazi ozbiljan suparnik visokog renomea. Čeka nas definitivno teška utakmica. Trebamo dobro analizirati, pripremiti se, pokazati pravu energiju, pristup, nadamo se da ćemo uz pomoć naših navijača doći do pozitivnog rezultata. Nadamo se da će biti uz nas kao što su to, uostalom, puno puta i pokazali. Znamo da zadnja utakmica protiv Rijeke nje bila atraktivna niti s pravom energijom, ali moraju i navijači shvatiti da je kontinuitet ovog rasporeda, Lige prvaka i prvenstva, zaista težak. Imamo dosta ozlijeđenih, dosta reprezentativaca, dosta novih igrača od kojih možda neki nisu ni svjesni veličine i zahtjeva ovog kluba. Jedini pravi put za uspjeh je da navijači budu uz nas. Vjerujem i siguran sam da imamo kvalitetnu momčad, a to ćemo dokazati i ostvariti naše ciljeve", najavio je Ristovski koji se dotaknuo i utakmice s Rijekom: "Znam da je dosta vas naviknulo na atraktivan Dinamo, ali zaista je teško. Definitivno nije bila prava energija, moram priznati da je Rijeka bila bolji suparnik, ne volim reći da smo izvukli bod, ali jednostavno raspored je takav kakav jest. Nešto se pita i suparnika. Nismo u krizi, događaju se takve utakmice. Idemo naprijed, trebamo pogledati sami sebe i uvjeren sam da ćemo krenuti pravim smjerom. Napomenuo sam, ako nisi unutra, profesionalac, zaista je teško, danas je nogomet toliko daleko otišao da ne postoji laka utakmica ni lak suparnik. Ali idemo naprijed i bit će sve u redu", spustio je loptu Rile.

Na upit novinara koju bi pobjedu izabrao da može birati, onu protiv Borussije u Ligi prvaka ili protiv Hajduka u prvenstvu, Ristovski je brzopotezno odgovorio: "Dobit ćemo mi obje".

Mateo Mužar najavio je Ligu prvaka u futsalu.

"Čekaju nas tri zahtjevna dvoboja, došli smo u fazu natjecanja top 16 u Europi, nijedna utakmica više nije laka. Sustav je malo zeznut jer samo prvoplasirani u skupini ide na Final Four. Nijedna hrvatska momčad to još nije ostvarila, a mi svi vjerujemo da to možemo. Nadamo se da će nam navijači dati vjetar u leđa i da će nam pomoći da ono što se čini nemogućim učinimo – mogućim. Najvažnija je utakmica protiv Olmissuma jer je prva u nizu. Na krilima naših navijača osvojili smo prva dva naslova, cijeli futsal se počeo dizati u Hrvatskoj zahvaljujući njima i nama, vjetar i huk s tribina puno nam znači. Nikome neće biti lako doći u, nadam se punu, Ciboninu dvoranu i reći da će nas pobijediti. Pozivam navijače da nas podrže u sve tri utakmice, prvo nas, a onda i “velikog brata”, kako ovaj tjedan, tako i kroz cijelu sezonu"

