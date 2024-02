Nakon kraće pauze, a prvi put od početka proljetnog dijela HNL-a, sudačka komisija HNL-a objavila sudačke analize zaostalih utakmica četvrtog kola te 21. i 22. kola prvenstva.

Komisija, kojoj je na čelu predsjednik Bruno Marić, tvrdi da je Osijeku neregularno poništen gol protiv Hajduka te da je isti klub oštećen za kazneni udarac protiv Istre u samoj završnici. Također su istaknuli kako je Duje Strukan morao prekinuti utakmicu Gorice i Rijeke zbog potopljenog terena.

Uz njihovo priopćenje, izjavu je dao i predsjednik komisije Bruno Marić.

'Hrvatski suci su na visokoj razini kvalitete suđenja'

“Kad je u pitanju kažnjivo igranje rukom, kazneni udarci često izazivaju prijepore, različite stavove. To je točno. I kod nas je također to slučaj, kao i u cijelom svijetu. KNS HNS-a donosi stav zajednički. Čak smo i mi ponekad podijeljeni kod donošenja stava. Suci također. Naravno, mi se ponekad i konzultiramo sa sucima i VAR sucima koji sude na najvećim svjetskim utakmicama i oni su ponekad podijeljeni u razmišljanjima. Ne samo na temu kažnjive ruke, već i nekih drugih incidenata. I oni su podijeljeni, ali to ne znači da ako netko misli drugačije, nema baš ni u čemu pravo.

Temeljni zahtjev koji stavljamo pred sebe je uniformiranost i dosljednost u odlukama. Nekad uspijevamo više, nekad manje. Realno, hrvatski suci su na visokoj razini uniformiranosti, ali i kvaliteti suđenja. Kao što je klubovima koji se natječu za titulu, trofej HNK-a ili bilo koju drugu poziciju u natjecanju izazovno, izazovno je i našim sucima i Komisiji. Međutim, visoka razina kvalitete suđenja i pošten i predan pristup svakoj utakmici, bez favoriziranja bilo koga naš je sveti cilj!”, zaključio je Marić.

Zanimljivo, ovo je rekao nakon što je komisija zaključila da je bilo nekoliko ozbiljnih sudačkih propusta u posljednja dva kola koji su odlučili ishode utakmica.

