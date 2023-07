Marcelo Brozović od nedavno je novi igrač Al Nassra, a njegov novi klub sada se našao u problemima.

Naime, FIFA je zabranila Al Nassru da registrira nove igrače jer nisu platili bonuse koje duguju Leicesteru kao dio ugovora s Ahmedom Musom.

Ovaj 30-godišnji Nigerijac član Al Nassra bio je od kolovoza 2018. do listopada 2020., a klub je zaradio oko 460.000 eura bonusa.

Ako Al Nassr ne riješi problem, to znači da ne mogu registrirati ni Brozovića, no informacije koje dolaze iz Saudijske Arabije govore da će klub to isplatiti vrlo brzo.

To znači da bi hrvatski veznjak trebao biti registriran do 11. kolovoza kada je na rasporedu prvo kolo tamošnjeg prvenstva.