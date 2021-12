Hrvatski reprezentativac Luka Modrić ne prestaje oduševljavati nogometne zaljubljenike i u 37. godini života. Pohvale mu stižu na svakodnevnoj bazi, kako od trenera, klupskih legendi i suigrača tako i od medija. Madridska Marca posljednja je u nizu.

"Legenda o Modriću ne prestaje rasti. Nedodirljiv je i s 36 godina", našlo se na naslovnici ovog uglednog dnevnog lista. Povod ovim hvalospjevima je njegova fenomenalna predstava protiv Intera novog utorka.

"Modrić je već legenda Real Madrida i vjerojatno najbolji veznjak koji je ikada nosio bijeli dres. Njegov utjecaj na povijest kluba je očit. A što je najbolje, on ne staje. Nikada 36-godišnji veznjak nije imao toliko važnu ulogu u Real Madridu. I to na poziciji od koje se toliko toga očekuje i na kojoj ćete zaista rijetko kada vidjeti da veterani imaju izvedbe na srednje-visokoj razini, a Modrić drži letvicu toliko visoko, puno bliže svojoj najboljoj verziji nego osjećaju da mu ponestaje vremena", piše Marca.

Na razini najvećih

Zatim su se vratili u povijest i istaknuli kako ne postoji sličan slučaj da je veznjak s 36 godina na leđima imao toliki utjecaj na igru momčadi. Spominjali su neke slične slučajeve poput njegovo te su se prisjetili imena kao što su José María Peña, Juan Antonio Ipiña, Miguel Muñoz .....

"Gledajući danas Modrića nitko ne misli o njegovim godinama pa niti on: "Osjećam se jako dobro, kao da imam manje od 30 godina". Rekao je to nakon utakmice s Interom", dodaju Španjolci. I napominju kako on nije najstariji igrač koji je igrao za Real.

"Ta čast pripada Puškašu koji je igrao do dobi od 39 godina i 36 dana. Di Stefano je otišao u mirovinu sa 37 godina i 328 dana, na dan kad je Real izgubio finale Kupa prvaka od Intera. Modrić je legenda na razini tih divovskih imena u povijesti Real Madrida", završava se tekst.