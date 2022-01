Real Madrid je osvojio španjolski Superkup nakon slavlja nad Athletic Bilbaom 2:0, a još jednu maestralnu utakmicu odigrao je naš Luka Modrić koji je postigao prvi pogodak.

Hrvatski kapetan je doveo Real u vodstvo u 38. minuti prekrasnim pogotkom, a konačan rezultat postavio je Karim Benzema golom s bijele točke. Modrićevim nastupom bio je oduševljen i predsjednik Reala Florentino Perez koji je za Hrvata, Benzemu i Courtoisa rekao da su 'najbolji igrači na svojim pozicijama' te da Modrić ' igra u zavodnoj formi vrijednoj osvajanja Zlatne lopte'.

"U nogometu se uvijek puno priča o godinama, ali ja s 36 na leđima uživam kao nikad prije. Trudim se, a nema ništa bolje od toga da ste igrač Real Madrida. Osvojio sam 18 titula u devet godina koliko sam ovdje, a nadam se da će ih biti još. Igram li bolje nego u 2018.? Pa ne znam, ne volim baš pričati o sebi. Osjećam se jako dobro, a neka drugi pričaju o mojim igrama. Predsjednik je to izjavio? Hvala mu na tome", započeo je Modrić u razgovoru s novinarima.

Španjolci pišu hvalospjeve

Osvrnuo se i na produljenje ugovora s Kraljevskim klubom o kojem se priča već neko vrijeme:

"Imam dobar odnos s klubom i želim da se on nastavi, a siguran sam da ćemo naći opciju koja će zadovoljiti obje strane. Treba nam par minuta da se dogovorimo. Zna se što želim i nadam se da i klub tako razmišlja", zaključio je.

Oduševljeni Modrićevim nastupom su i španjolski mediji, a Marca je posvetila naslov našem maestru: 'Srećom, u nogometu još uvijek ima ljudi kao što je Modrić'.

"Na stadionu je DJ rasplesao ljude, a najavljivač je gol Luke Modrića popratio uzvikom kao da je pogodak pao u finalu Lige prvaka. Ljepota pogotka to je i zaslužila, a Hrvat je ponovno iz svog šešira izvukao genijalnost. Više nećemo ni pisati o njegovim godinama s obzirom na to da je Hrvat na misiji da nas svakodnevno podsjeti da se one na njega ne odnose", piše Marca.

'On je utjelovljenje Ancelottijevog Reala'

A svoje oduševljenje Lukinom predstavom nije skrivao ni Mundo Deportivo:

"Ponovno je bio heroj i prekinuo sušu od 549 dana koliko Real nije osvojio trofej. Zabio je prvi pogodak u sezoni nakon što je u utakmicama protiv Getafea i Valencije pogađao okvir vrata. Athletic jednostavno nije znao kako dešifrirati Modrića. Savršeno je odradio što se od njega tražilo, kao što to čini i obično. Držao je svoju poziciju, kontrolirao tempo utakmice s Kroosom te pronalazio rupe iza Athleticovih stopera. On utjelovljuje sustav igre koji Ancelotti igra s Realom. Oni su kao kameleon, spremni se prilagoditi svakoj situaciji", zaključuju.

Luka je osvojio 18 trofeja od kako je stigao u Real Madrid.

