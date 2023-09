U derbiju osmog kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je jučer na Olimpijskom stadionu pobijedila Sevillu sa 1-0 preuzevši barem privremeno vrh Primere, a jedan od najboljih igrača u Sevillinoj momčadi bio je Ivan Rakitić.

Protiv kluba za koji je igrao od 2014. do 2020. godine i s kojim je osvojio 13 trofeja, među kojima i četiri ligaške titule i jednu u Ligi prvaka, Rakitić je djelovao raspoloženo kroz svih 90 minuta, a bio i blizu pogotka u 16. minuti. Prilikom jednog obečavajućeg napada za Andalužane, bivši slavni Vatreni fantastično je tukao s nekih 22 metra, ali Marc-Andre ter Stegen još je spektakularnije obranio topnički pokušaj Hrvata. Njemački vratar izašao je malo ispred vrata kako bi skratio kut lopti, a onda se poput mačke bacio u svoju lijevu stranu...

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Susret je odlučio autogol Sergija Ramosa u 76. minuti. Zanimljivo, ali Ramos je do tada bio jedan od boljih igrača u gostujućim redovima, no u 76. minuti jednostavno nije imao sreće. Ferran Torres je s lijeve strane ubacio na suprotnu stativu do Laminea Yamala koji je glavom spustio loptu pred gol, a Ramos je nes(p)retno zabio u vlastitu mreže.

Vrijedi spomenuti i kako je Sevilla bila korak do vodstva u 22. minuti kada je Joao Felix primio loptu u šesnaestercu i oštro pucao. Međutim, lopta je pogodila prečku.

REZULTATI - 8. kolo:

Barcelona - Sevilla 1-0 (Ramos 76-ag)

U subotu:

Getafe - Villareal

Rayo Vallecano - Mallorca

Girona - Real Madrid

Real Sociedad - Athletic Bilbao

U nedjelju:

Almeria - Granada

Alaves - Osasuna

Atletico Madrid - Osasuna

Real Betis - Valencia

U ponedjeljak:

Las Palmas - Celta Vigo

LJESTVICA:

Barcelona 8 6 2 0 19 8 20

2 Girona 7 6 1 0 18 8 19 Real Madrid 7 6 0 1 13 6 18 Athletic Club 7 4 2 1 13 6 14 Atletico 6 4 1 1 15 5 13 Real Sociedad 7 3 3 1 13 10 12 Vallecano 7 3 2 2 7 9 11 Valencia 7 3 1 3 9 7 10 Cádiz 7 2 3 2 6 8 9 Betis 7 2 3 2 7 12 9 Getafe 7 2 2 3 10 13 8 Sevilla 7 2 1 4 11 10 7 Villarreal 7 2 1 4 10 13 7 Osasuna 7 2 1 4 7 10 7 Alavés 7 2 1 4 6 10 7 Mallorca 7 1 3 3 9 12 6 Celta Vigo 7 1 2 4 7 11 5 Las Palmas 7 1 2 4 2 6 5 Granada 7 1 1 5 10 18 4 Almería 7 0 2 5 8 18 2

