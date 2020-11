Svijet već nekoliko dana oplakuje Diega Maradonu, po mnogima najboljeg nogometaša svih vremena. Maradona je napustio ovaj svijet u srijedu, no danima se već piše o njegovim postignućima u životu, kao i o raznim anegdotama i trenucima.

Prisjetili smo se tako i njegovog gostovanja u Hrvatskoj, kad je stigao na finale Davis Cupa. Naravno, Maradona je bio najveća zvijezda tad, veća i od tenisača koji su se natjecali u tom finalu.

Zanimljiva je činjenica da je Maradonu upravo u Hrvatskoj zatekla vijest da je umro njegov nekadašnji prijatelj, kubanski diktator Fidel Castro, a pogodilo je to jako velikog Diega.

“Nekontrolirano sam plakao. On mi je bio kao otac. On mi je otvorio vrata Kube kad mi ih je Argentina zatvorila“, rekao je Maradona u to vrijeme novinarima.

