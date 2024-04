Nogometaši Željezničara upisali su vrlo važnu pobjedu na domaćem terenu u susretu protiv Širokog Brijega. Grčevitu borbu za ostanak barem je nakratko olakšao Sulejman Krpić pogotkom u 48. minuti.

Nezadovoljni su bili navijači nakon prvih 45 minuta te su igračima koji su se uputili prema svlačionici povikali: ''Igrajte pi*ke!''

Izgleda kako je to igračima Željezničara bila prava motivacija obzirom da su odmah na startu drugog dijela poveli, a onda održali to vodstvo do kraja utakmice i osvojili važna tri boda.

OVDJE pogledajte kako su Manijaci izvrijeđali igrače.

U idućem kolu Željezničar gostuje kod GOŠK-a koji ima dva boda više od sarajevskog kluba, uspiju li uzeti sva tri boda na tom gostovanju bit će to veliki korak za njih u misiji ostanka u prvoj ligi.

