U prvom susretu 7. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i Everton su na Old Traffordu odigrali 1:1.

Poveo je United u 43. minuti golom Anthonyja Martiala na dodavanje Brune Fernandesa kojem je to bila 20. asistencija u 58 ligaških nastupa. Sjajni Portugalac je zabio i 30 golova. Izjednačio je Andros Townsend u 65. minuti.

Gosti su bili korak do preokreta u 85. minuti, no pogodak Yerrjya Mine je poništen zbog zaleđa. Tom Davies je bio u odličnoj poziciji i sam je mogao pucati, no nesebično je dodao Mini koji je bio u minimalnom zaleđu.

Izjednačeni na ljestvici

Bila je to već deveta uzastopna utakmica Uniteda na Old Traffordu na kojoj je primio barem jedan pogodak, a duži niz "Crveni vragovi" imali su tek 1971. godine kada su na 10 susreta u nizu primili gol na svom stadionu.

United i Everton sada imaju po 14 bodova na drugom, odnosno trećem mjestu, iz vodećeg Liverpoola s istim brojem bodova, ali boljom gol razlikom i utakmicom manje.

S bodom zaostatka slijede još tri momčadi, Manchester City, Chelsea i Brighton, a sve tri imaju i utakmicu manje.