Prvi je mrežu gostiju pogodio Marcus Rashford u 19. minuti, kad je natrčao na povratnu loptu koju mu je uputio Christian Eriksen. Samo tri minute poslije Rashford je asistirao, a loptu u mrežu poslao Anthony Martial.

Nottingham Forestu je u 41. minuti opravdano, zbog zaleđa, poništen pogodak Willyja Bolyja.

U 87. minuti je proradila domaća brazilska veza. Casemiro je bio dodavač, a Fred strijelac pogotka za 3-0.

Manchester United je došao do devete pobjede i sa 29 bodova stigao na samo bod zaostatka od četvrtoplasiranog Tottenhama, s time da Crveni vragovi imaju i utakmicu manje. Ujedno, United je nastavio nevjerojatan niz na Old Traffordu. Naime, kada god su vodili na poluvremenu, nikad nisu izgubili domaću utakmicu na Old Traffordu. Ovo im je bila 307. takva utakmica i 284. pobjeda uz 23 remija.

Nottingham Forest je doživio deveti ovosezonski poraz i sa 13 bodova ostao na predzadnjem mjestu, s bodom više od Southamptona koji je na dnu ljestvice.

U prvoj utakmici današnjeg programa Chelsea je pred svojim navijačima na Stamford Bridgeu pobijedio Bournemouth s 2-0 (2-0). Domaća momčad je povela u 16. minuti, kad je na ubačaj Raheema Sterlinga pravovremeno uklizao Kai Havertz i iz neposredne blizine usmjerio loptu u mrežu. Njemački reprezentativac je u 24. minuti namjestio loptu za udarac Masona Mounta koji je preciznim udarcem sa 20-ak metara pogodio za 2-0.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić još je uvijek na odmoru, nakon velike potrošnje i osvojene bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru, pa će prvi nastup za Chelsea imati tek u novoj kalendarskoj godini.

Chelsea je s 24 boda iz 15 nastupa skočio na osmo mjesto, dok je Bournemouth sa 16 bodova ostao na 14. poziciji. Vodeći Arsenal ima 40 bodova iz 15 utakmica, a drugi je trenutačno Newcastle sa 33 boda iz 16 nastupa.

Ovo kolo će biti zaključeno u srijedu (21 sat), kad će Leeds United ugostiti Manchester City.