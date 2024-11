Svemu dođe kraj: Momčad Pepa Guardiole navikla nas je na rekorde, ovaj put su negativni

30. listopada ove godine, Manchester City igrao je utakmicu Liga kupa protiv Tottenhama u gostima i izgubio 2:1. Nije to bio strašan poraz jer bi Guardiola vjerojatno Liga kup od sva četiri natjecanja u kojima Građani sudjeluju rangirao kao najmanje važan. Na to je ukazivala i prva postava u kojoj su uglavnom igrali igrači koji minute dobivaju na kapaljku.

Ništa nije ukazivalo na to da će City biti bez pobjede i mjesec dana nakon tog poraza, punih šest utakmica. Nakon kupa su poraženi i u prvenstvu od Bournemoutha i tako prekinuli najduži niz bez poraza u Premier ligi u klupskoj povijesti. Naime, bio je to prvi poraz Cityja u domaćem prvenstvu poslije 31 utakmice. Nevjerojatan niz konačno je stao, ali bio je to samo početak Pepovih problema. Zaredale su se ozljede bitnih igrača, posebice Rodrija koji se pokazuje nezamjenjivim kotačićem Pepove mašine.

Nakon pozitivnih, padaju negativni rekordi

Nakon Bournemoutha, City je izgubio i u Lisabonu od Sportinga čime su prekinuli još jedan niz, 25 utakmica City nizu nije izgubio u Ligi prvaka čime su postavili rekord. Nije se nikad u Pepovoj eri dogodilo da City ovako gubi utakmice u nizu, a to se nastavilo i protiv Brightona pa onda i prošli vikend doma protiv Tottenhama kada je City stradao s nevjerojatnih 0:4 i prekinuo niz od 52 domaće utakmice bez poraza. U utorak navečer na Etihadu činilo se u 75. minuti da Cityjev niz bez pobjede konačno staje. Građani su vodili 3:0 protiv Feyenoorda, ali onda je uslijedio šok. Hadj Moussa, Gimenez i Hancko zabijaju u razmaku od 14 minuta i dovode Feyenoord do boda, te produbljuju krizu Cityja.

Tim remijem City je srušio i neke negativne rekorde. Naime, postali su prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je vodila do 75. minute pa ostala bez pobjede. Također, City je primio barem dva pogotka u šest vezanih utakmica prvi puta od 1963. godine. Lako se može dogoditi da se kriza Građana nastavi jer za vikend gostuju na Anfieldu vodećoj momčadi lige, Liverpoolu. Nevjerojatno je da momčad koja u zadnjih 7-8 godina jedna od najboljih na svijetu upadne u ovakvu krizu, ali čini se da svakom pozitivnom nizu dođe kraj pa se on pretvori u negativni. Pep se može samo nadati da nakon ove nizbrdice slijedi nova uzbrdica. Možda pomogne siječanjski prijelazni rok.

