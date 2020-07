Manchester City ipak će igrati u Ligi prvaka nakon optužbi da su prekršili financijski fair-play. Sud za sportsku arbitražu u Lausannei (CAS) im je nakon žalbe i smanjio novčanu kaznu koja sad iznosi 10 milijuna eura.

Novčana kazna najviše se odnosi na odbijanje suradnje s istražiteljima, no City je iz Lige prvaka trebao biti izbačen zbog sumnjivih izvora financiranja i značajno veće potrošnje nego zarade. Optužbe za ta “sponzorstva” su odbačene jer su ona bila navodno prije više od pet godina, što za sud znači da ih ne mogu kazniti ni istraživati.

The €10m fine is for failing to cooperate with the investigation. We don’t know the exact ins and outs of that until the full explanation is released in a few days, but given City’s previous statements we could surmise they knew they were in the clear and ignored Uefa

— Sam Lee (@SamLee) July 13, 2020