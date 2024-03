Nogometaši Manchester Uniteda izborili su plasman u četvrtfinale FA kupa nakon što su u sjajnom susretu na Old Traffordu nakon produžetka pobijedili Liverpool sa 4-3.

Bio je to susret u kojem je domaćin poveo u 10. minuti golom Scotta McTominayja, no Liverpool je u završnici prvog dijela okrenuo rezultat golovima Alexisa Mac Allistera (44) i Mohameda Salaha (45+2). United je u 88. minuti uspio izjednačiti preko Anthonyja koji je zabio prvi gol za United na Old Traffordu nakon više od godinu dana, točnije prvi gol nakon 24 domaće utakmice.

Gosti su u 105. minuti stigli do nove prednosti golom Harveyja Elliota, no United je uspio izjednačiti u 112. minuti golom Marcusa Rashforda, a pobjedu Unitedu i 'ludilo' na Old Traffordu donio je Amad Diallo u prvoj minuti nadoknade. Diallo je pretjerao u slavlju, skinuo je dres, a kako je već imao žuti karton dobio je crveni.

"Ovo je velika noć za Uniteda, velika utakmica protiv Liverpoola. Nismo imali sezonu kakvu smo željeli, ali smo pobijedili," kazao je Rashford nakon utakmice.

United se tako u polufinalu pridružio Coventryju, Manchester Cityju i Chelseaju.

