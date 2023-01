Nakon što je Dinamo na službenim stranicama izvjestio kako smjena Krešimira Antolića nije u skladu sa statutom kluba, javila se i druga strana okupljena oko Zdravka Mamića, a priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani predstavnici medija,

obzirom na selektivne objave klupskih priopćenja u kojima se biraju informacije koje će biti objavljene u medijima kako bi se pogodovalo određenom narativu, ovim putem se želimo oglasiti na javno objavljeni “Zapisnik o provedenom nadzoru” od strane Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove grada Zagreba, te vas molimo za objavu kako bi vaši čitatelji bili ispravno informirani.

'Mamićevci gube 1-0'

Mi, potpisnici zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice Skupštine, smatramo ovakvu odluku duboko politiziranom i pravno manjkavom.

Želimo poručiti kako ćemo iskoristiti sve pravne opcije koje imamo na raspolaganju kako bismo u bitnome pobili ovakav “Zapisnik o provedenom nadzoru”. Putem našeg odvjetničkog tima, poduzet ćemo daljnje korake s tim u vezi, a javnost ćemo pravovremeno obavijestiti o tome.

Iako neki od autora pišu kako „mamićevci gube 1-0“, mi bismo rekli kako ovakvim politički motiviranim odlukama gubi samo i isključivo Dinamo. Ovakve igrice nisu ništa drugo nego zabijanje golova u vlastitu mrežu.

Skupština odlučuje

Voljeli bismo također napomenuti kako je nalaz Sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske jasno utvrdio kako je:

Statut GNK Dinamo usklađen sa Zakonom o sportu Damir Krznar i Saša Janković punopravni su članovi Skupštine GNK Dinamo obzirom da njihovi angažmani u NK Maribor i Hrvatskom nogometnom savezu nisu u koliziji sa Zakonom o sportu.

Ono što je posebno zanimljivo kako ta vijest nije pronašla put do javnosti službenim klupskim komunikacijskim kanalima kao što je to bio slučaj sa “Zapisnikom o provedenom nadzoru”, od strane Gradskog ureda. I to dovoljno i jasno govori o motivima člana Uprave kojem je nepovjerenje iskazalo krovno tijelo GNK Dinamo.

Na koncu, naglašavamo kako je jedini “teren” gdje će se odlučiti ova utakmica jest Skupština GNK Dinamo.

Srdačan pozdrav,

Potpisnici zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice Skupštine GNK Dinamo"