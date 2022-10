U susretu 11. kola francuskog nogometnog prvenstva Rennes je pobijedio Lyon sa 3-2, a za domaći sastav je od 56. minute igrao hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Rennes i Lyon su odigrali sjajnu utakmicu na Roazhon Parku. Gosti su poveli, Rennes je potom okrenuo rezultat, da bi Lyon izjednačio na 2-2. Ipak, Rennes je trećim golom došao do tri boda i peta uzastopne pobjede u svim natjecanjima.

Gosti su poveli u 23. minuti golom Alexandrea Lacazettea. Izjednačio je Martin Terrier u 38. minuti, a Amine Gouiri je u 47. minuti okrenuo rezultat. Lacazette je u 72. minuti svojim drugim golom vratio sve na početak, no Terrier je pet minuta kasnije zabio za 3-2. Bio je to njegov drugi gol na utakmici, te sedmi ove sezone.

Za Rennes je od 56. minute zaigrao Majer, ali opet nije odigrao bog zna kako dobro. SofaScore mu je dala tek slabašnih 6.7 i to je samo nastavak loše forme za Vatrenog, na kojeg izbornik Zlatko Dalić dosta ozbiljno računa na Svjetskom prvenstvu.

Ostali rezultati

Nantes je protiv Bresta slavio preokretom sa 4-1.

Domaćin je mogao do prednosti u 12. minuti, no Ludovic Blas nije uspio realizirati kazneni udarac. Kazna je stigla šest minuta kasnije kada je Noah Fadiga doveo goste u vodstvo. Ipak, Nantes je do konca poluvremena okrenuo rezultat golovima Mosesa Simon (35-11m) i Ignatiusa Ganagao (36). U nastavku susreta Mostafa Mohamed (70) i Moussa Sissoko (88) su zabili još dva gola za domaći sastav.

Auxere - Nica i Troyes - Ajaccio su remiziraliu 1-1, dok je u prvom nedjeljnom susretu Toulouse kod kuće sa 3-2 pobijedio Angers.

Toulouse je poveo u desetoj minuti susreta pogotkom Dejaegerea, no u 33. je izjednačio Bentaleb. Sedam minuta kasnije na 2-1 za domaće s bijele točke podiže Van den Boomen, a treći gol za Toulouse u 67. minuti je zabio Spierings. Gosti su u posljednjim trenucima susreta smanjili na 3-2 u zahvaljujući pogotku Salame.